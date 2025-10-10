Orbán Viktor azért kezdte erdélyi beszédét Krasznahorkai Nobel-díjával, hogy a románok is megértsék, miért olyan erősen patrióták a magyarok

Orbán Viktor rövid beszédet tartott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszusán.

Kezdésként azt mondta, nagy öröm ért bennünket, ugyanis „egy magyar ember” irodalmi Nobel-díjat kapott. Szerinte azért kell ezzel kezdeni a beszédét, hogy a románok is megértsék, miért olyan erősen patrióták a magyarok, függetlenül attól, hogy merre élnek.

Orbán szerint a magyar nemzetet elsősorban nem a földrajz, nem is a vér, hanem a magyar nyelv és kultúra tartja össze. „Irodalom nélkül nincs magyar nemzet. De a Nobel-díj még ezen túl is fontos a magyaroknak. Van ugyanis egy rémálmunk, miszerint ha nem tudjuk megválaszolni Isten kérdését, hogy mi okból vagyunk a világon, akkor Isten kihúz minket a nemzetek könyvéből.”

Szerinte mivel a magyarok nem érvelhetnek a méretükkel, csak a teljesítményükre hivatkozhatnak: Széchenyi Istvánra, Neumann Jánosra, Puskás Öcsire, olimpiai bajnokainkra és Nobel-díjasainkra. „A Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre. Ezért kell megköszönnünk Krasznahorkai Lászlónak, hogy munkásságával szerzett ismét néhány évtizedet a magyar nemzet számára.”

Orbán beszélt arról is, hogy jövőre nemcsak a következő magyar kormányról, hanem a nemzet jövőjéről és az ország szuverenitásáról és szabadságáról is döntünk. A választáson pedig a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.

Külön megdicsérte az RMDSZ-t, ami szerinte nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező. Az erdélyi magyar közösség pedig mindennap újra és újra győz.

Azt mondta, Budapesten úgy látják, Románia és Magyarország közös érdeke, hogy a Duna medencéjében stabilitás legyen, és az itt élő népek ne letapossák egymást. Ezért a magyar kormány érdekelt Románia fejlődésében és a román kormány sikerében is. Ma béke és együttműködés van a két kormány között, szerint ennek bizonyítéka például Románia schengeni csatlakozása.



„Ilyen múlttal, mint amilyen a két ország közös múltja, a békés együttélés nem magától értetődő, hanem döntés, nap mint nap” – mondta a miniszterelnök.