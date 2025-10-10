Tömegközlekedési fejlesztés nélkül építené meg a kormány az Újpest új focistadionját

A kormány legújabb rendelet-tervezetéből kiderül, hogy tömegközlekedési fejlesztés nélkül akarják megépíteni az Újpest új, 18 ezer fősre tervezett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített focistadionját. A Vitézy Dávid által kiposztolt dokumentum csupán annyit ír elő, hogy minden 45 férőhely után biztosítani kell egy parkolóhelyet. A tömegközlekedésről egy szó sincs benne.
Vitézy azt írta a Facebookon, hogy a kormány terve nemcsak megdöbbentő, hanem várostervezési szempontból is súlyos hiba. A világ fejlett részein ugyanis csak nagy kapacitású, kötöttpályás közlekedési hálózat mellé engednek ekkora stadionokat építeni.
Vitézy szerint a stadion tervezett helyétől 15 perc sétára található Rákospalota-Újpest vasútállomás segíthetné a nézők mozgását, de fejlesztés nélkül az állomás alkalmatlan a feladatra. Nincs ugyanis megfelelően kiépített gyalogos kapcsolat az állomás és a stadion között, késő este nincs sűrű vonatforgalom, az infrastruktúra nem alkalmas célvonatok indítására, és a peronok is túl szűkek a tömeg biztonságos kezeléséhez. Vitézy azt írta, hogy az állomás felújításának tervei már már régóta megvannak, de Lázár János három éve leállította a projektet.
Az új focistadion terve azután merült fel, hogy a Mol megvette az Újpest FC-t. A nagyvállalat által vázolt tervet a kezdetektől ellenezték a helyi lakosok. A helyzeten az sem segített, hogy Ratatics Péter klubelnök az idén júliusban tartott lakossági fórumon így vezette fel a mondanivalóját: „Nem fogom tudni meggyőzni önöket, hogy ez a legjobb, ami történhet a területtel.”
Az új stadiont a Fóti út 141. alatti volt Tungsram-gyártelepre építenék. Az ipari tevékenység 2017-ben szűnt meg a területen, ami 2020 óta teljesen üres. A telep körül azonban kertváros van, amit a lakók szerint tönkretenne a tervezett stadion. Korábban az is felmerült, hogy a területen ezerlakásos lakóparkot építsenek, de az a terv sem okozott osztatlant sikert a környékbeliek között.
A környékbeliek eddig sem örültek, hogy fel fog épülni.
Bemutatták az első látványterveket hétfőn az újpesti kertvárosba tervezett új stadionról. „Mi ezt meg akarjuk építeni” – hangzott el a tulajdonos Mol részéről, egyértelművé téve, hogy a lakókkal és az önkormányzattal szemben is érvényesíteni fogják az akaratukat. De azért szeretnék bevonni őket minél jobban. Akár 22 ezres stadion, sportpark és rehabilitációs központ az ígéretek között.
Az újpesti Kertváros lakói egy évek óta bezárt, 187 ezer négyzetméteres rendezett gyárterület mellett élnek. A helyzet ideális, de tudják, nem maradhat mindig így. A sajtóhírek szerint a Mol-vezér Hernádi Zsolt érdekeltségébe tartozó területen épülhet az UTE Groupamánál is nagyobb stadionja, bár a tulajdonosok egyelőre egy ezerlakásos társasház tervét adták le az önkormányzatnál.