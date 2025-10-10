Tömegközlekedési fejlesztés nélkül építené meg a kormány az Újpest új focistadionját

közlekedés
A kormány legújabb rendelet-tervezetéből kiderül, hogy tömegközlekedési fejlesztés nélkül akarják megépíteni az Újpest új, 18 ezer fősre tervezett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített focistadionját. A Vitézy Dávid által kiposztolt dokumentum csupán annyit ír elő, hogy minden 45 férőhely után biztosítani kell egy parkolóhelyet. A tömegközlekedésről egy szó sincs benne.

Vitézy azt írta a Facebookon, hogy a kormány terve nemcsak megdöbbentő, hanem várostervezési szempontból is súlyos hiba. A világ fejlett részein ugyanis csak nagy kapacitású, kötöttpályás közlekedési hálózat mellé engednek ekkora stadionokat építeni.

Vitézy szerint a stadion tervezett helyétől 15 perc sétára található Rákospalota-Újpest vasútállomás segíthetné a nézők mozgását, de fejlesztés nélkül az állomás alkalmatlan a feladatra. Nincs ugyanis megfelelően kiépített gyalogos kapcsolat az állomás és a stadion között, késő este nincs sűrű vonatforgalom, az infrastruktúra nem alkalmas célvonatok indítására, és a peronok is túl szűkek a tömeg biztonságos kezeléséhez. Vitézy azt írta, hogy az állomás felújításának tervei már már régóta megvannak, de Lázár János három éve leállította a projektet.

Az új stadion látványterve
Fotó: MOL

Az új focistadion terve azután merült fel, hogy a Mol megvette az Újpest FC-t. A nagyvállalat által vázolt tervet a kezdetektől ellenezték a helyi lakosok. A helyzeten az sem segített, hogy Ratatics Péter klubelnök az idén júliusban tartott lakossági fórumon így vezette fel a mondanivalóját: „Nem fogom tudni meggyőzni önöket, hogy ez a legjobb, ami történhet a területtel.”

Az új stadiont a Fóti út 141. alatti volt Tungsram-gyártelepre építenék. Az ipari tevékenység 2017-ben szűnt meg a területen, ami 2020 óta teljesen üres. A telep körül azonban kertváros van, amit a lakók szerint tönkretenne a tervezett stadion. Korábban az is felmerült, hogy a területen ezerlakásos lakóparkot építsenek, de az a terv sem okozott osztatlant sikert a környékbeliek között.

közlekedés stadion újpest fc tömegközlekedés vitézy dávid újpest
