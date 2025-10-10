Ursula von der Leyen egyelőre nem függeszti fel a kémkedési botrány miatt Várhelyi Olivért, de beszélni akar vele az ügyről

Az Európai Bizottság elnöke személyesen fogja megvitatni Várhelyi Olivér uniós biztossal a magyar kémkedési botránnyal kapcsolatos kérdéseket, de felfüggeszteni őt az események aktuális szakaszában nem áll szándékában. „Ezek egyelőre még csak vádak” – mondta a Politicónak Paula Pinho, a Bizottság szóvivője.

Az Európai Bizottság csütörtökön közölte, hogy megvizsgálja a jelentéseket, amelyek szerint Orbán Viktor kormánya kémeket küldött Brüsszelbe, hogy információkat gyűjtsenek, illetve uniós tisztségviselőket szervezzenek be.

Előzőleg több lapban tényfeltáró cikkek jelentek meg az ügyről. Magyar részről a Direkt36 vett részt ebben a munkában, de publikált anyagokat a német Der Spiegel és a belga De Tijd is. A szerkesztőségek közös oknyomozása szerint magyar hírszerző tisztek diplomatáknak álcázva magukat próbáltak beépülni uniós intézményekbe.

Ursula von der Leyen és Várhelyi Olivér 2025 áprilisában Brüsszelben Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

Az EB csütörtöki sajtótájékoztatóján Balázs Ujvári szóvivő kijelentette: „A Bizottság, mint mindig, ezeket a vádakat is nagyon komolyan veszi, és elkötelezett amellett, hogy megvédje a bizottsági tisztviselőket és hálózatokat az illegális kémkedéstől.” Az uniós végrehajtó testület „belső munkacsoportot fog felállítani, amely megvizsgálja ezeket a vádakat” – tette hozzá Ujvári, megjegyezve, a műveleti biztonság érdekében további információkat nem hoznak nyilvánosságra.

Az esetről szóló cikkek kiemelték, aggodalomra ad okot, hogy a feltárt esetek idején Magyarország jelenlegi európai biztosa, Várhelyi Olivér az ország nagykövetségét vezette. Ekként rálátása lehetett arra, hogyan jár el a magyar hírszerzés az EU-s intézményekkel szemben.

Paula Pinho pénteken a Politicónak azt mondta, a Bizottság „nagyon komolyan” veszi a vádakat, tekintettel azok következményeire az EU biztonságára és integritására nézve. Szavaiból kiderült, hogy von der Leyen még nem tudott találkozni Várhelyivel, „de amint lehetséges, ez megtörténik”.

„Eltökéltek vagyunk a tekintetben, hogy megvédjük munkatársainkat, információinkat, intézményeinket minden illegális információgyűjtési kísérlettől” – tette hozzá.