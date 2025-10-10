Valaki éhesen maradt a Petneházy utcában

Tilosba hajtott be az a Váci útról lekanyarodó vietnámi robogós futár, aki nemcsak a közlekedési táblával nem törődött, de a mögötte jövő rendőrautóval sem. Akkor sem, amikor félre akarták állítani: ahelyett, hogy megállt volna, és megpróbálta volna kimagyarázni, hogy kihül a sárgaborsó-főzelék, ő inkább meghúzta a gázkart, és menekülőre fogta.

A rendőrségi közlemény és a közzétett videó szerint eközben újabb szabályokat szegett meg; a behajtani tilos ellenére megint balra kanyarodott, majd a Róbert Károly körút előtt a járdára hajtott, így lógott meg a rendőrök elől. A padka viszont akkorát dobott a kismotoron, hogy az ételszállító táska is lerepült a csomagtartóról.

A XIII. kerületi járőrök végól a Petneházy utcában igazoltatták a 30 éves vietnámi férfit, aki előállítottak. Az ebéd további sorsáról nincs hivatalos információ.