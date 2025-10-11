A magyar államadósság maradt a bóvli szélén

Nem változtatott a magyar adósságbesoroláson a Standard & Poor’s. A hitelminősítő a magyar idő szerint péntek éjszaka jelezte, hogy Magyarország maradt az eddigi BBB– besorolású országok között, méghozzá negatív, vagyis a leminősítést valószínűsítő kilátással. Ez azt jelenti, hogy továbbra is egyetlen lépésre vagyunk attól, hogy a magyar államadósságot a bóvli kategóriába sorolják.

Miután a legutóbbi, idén áprilisi lépésük az volt, hogy a BBB– kategórián belül a kilátást rontották, Nagy Mártonék tulajdonképpen fellélegezhetnek, hogy most nem változott a besorolás. Nem meglepő, hogy a döntésről kiadott NGM-közlemény azt emeli ki, hogy mindhárom nagy hitelminősítő – az S&P mellett a Fitch Ratings és a Moody’s – változatlanul befektetésre ajánlja az országot.

Az S&P ezúttal külön jelentést nem is publikált Magyarországról. Az áprilisi értékelésben erre az évre 1,5 százalékos, a 2026-osra 2,5 százalékos GDP-bővülést vártak. Azóta már biztosak lehetünk abban, hogy az idei gazdasági növekedés ettől jóval el fog maradni, hiszen már a kormány is 1 százalék alatt GDP-bővülést vár, azonban a 2026-os az S&P tavaszi prognózisánál akár magasabb is lehet.

Idén még a két másik hitelminősítő is véleményt mond a magyar adósságbesorolásról. November végén teszi közzé jelentését a Moody's, majd december elején a Fitch.