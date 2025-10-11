Az Autósok kapják a környezetvédelmet: Csehországban megállapodott Babiš és két kis párt a kormányalakításról

A leendő miniszterelnök, a parlamenti választásokat megnyerő ANO elnöke, Andrej Babis bejelentette, hogy pénteken megegyeztek két kisebb párttal, a Szabadság és Közvetlen Demokráciával (SPD), illetve az Autósok párttal a tárcák elosztásáról. Az új kormány 16 tagú lesz, az ANO-nak Babison kívül nyolc minisztere lesz benne, az Autósok négy minisztériumot kapta, míg az SPD hármat, plusz ők adhatják a parlamenti alsóház elnökét is.

Andrej Babiš örül Fotó: LUKAS KABON/Anadolu via AFP

Konkrét neveket Andrej Babiš még nem közölt. A három párt megállapodását ugyanakkor megerősítette Tomio Okamura, az SPD elnöke is, aki Babišhoz hasonlóan egy tweetben jelentette be a megállapodást. Okamura egyébként a képviselőház elnöki posztjának várományosa a cseh lapok szerint. Amelyek arról is írnak, hogy Babiš azért lehetett ilyen gáláns, és ment bele abba, hogy ilyen sok minisztériumot kapjon a két kis párt – annak ellenére, hogy sokkal kevesebb képviselője van –, mert cserébe azt kérte tőlük, hogy ne adják ki a mentelmi jogát a jogtalan uniós támogatás felvétele miatt indult Gólyafészek-ügyben, amelyben rövidesen könnyen születhet rá nézve kedvezőtlen ítélet.

A cseh médiában megjelent információk szerint az ANO adhatja a kormányfő mellett többek között ipari és kereskedelmi, a pénzügyi, az egészségügyi, az igazságügyi és a belügyminisztert. Az Autósok vezetnék a fontosabb tárcák közül külügy- és a környezetvédelmi minisztériumot, míg az SDP kapná a védelmi tárcát.