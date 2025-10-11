„Bekristályozott öntudatlan zombik” maradnak Gyöngyösön a Pogány Induló-koncert után, riogat a drogügyi kormánybiztos

Szombat este Gyöngyösön lép fel Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell. A rapper minden koncertjén megkérdezi, hogy szívtatok ma rendesen, amivel sikerült felhívnia magára Horváth „Laci” László drogügyi kormánybiztos figyelmét. Kettejüknek már több hónapra visszatekintő múltja van, a májusban kezdődött csörte eddigi utolsó állomása az volt, amikor Horváth szeptemberben úgy fogalmazott: „Az értelmes szó nem volt elég, lépni fogunk”.

Most például azt lépte, hogy megelőző csapásként már a koncert előtt hosszasan értekezett a Facebookján arról, hogy milyen is a kábítószerhelyzet Gyöngyösön. „Mielőtt Pogány Induló ma este feltenné szokásos kérdését Gyöngyösön is, előre megválaszolom. Igen, a gyöngyösiek szívtak már rendesen. De nem kábítószert, hanem a kábítószer miatt” – kezdte a posztját. Majd a korszellemnek megfelelő, Krasznahorkai-utánérzetű apokaliptikus képet fest arról, hogy mi lesz ezzel az édeni kisvárossal a koncert után:

„ami itt marad nekünk Gyöngyösön, azok a bekristályozott öntudatlan zombik, a cucc áráért feltört lakások és kocsik, az otthonukban félelemben lefekvő idősek, az anyatejjel függővé tett csecsemők, a roncs életek”.

A folytatásból persze kiderül, hogy valójában mégsem Pogány Induló viszi a bűnbe a szombat esti esetleges kérdésével az ártatlan gyöngyösiek tömegeit. „Nézz szét koncert előtt: Duránda, Harmadosztály, meg fogod találni. A rajongóid, követőid közül is találsz majd ott. Ha ott is megkérdezed, hogy szívtak-e ma rendesen, ott is igennel fognak válaszolni. A szívás itt a kristály.”

Horváth a posztját egy nem is túl árnyalt btk-s fenyegetéssel folytatja: „Az új pszichoaktív anyaggal való visszaélésre vagy kábítószer-kereskedelem bűntettre nehéz rímet találni.”

A bejegyzést a biztos azzal a kissé nehezen követhető okfejtéssel zárja, hogy „Pogány Indulóval az okokról, a felelősség mértékéről, a kiút esélyéről semmi értelme beszélni”, ő ugyanis csak egy jól fizető karakter, akitől elválaszthatatlanná tették a kábítószert a „megformálói”. Ezért „Szirmai Marcellhez szólok (...) akinek igenis van önálló döntése és van felelősségérzete”.