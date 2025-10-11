Három órán át kínozta saját nevelőanyját a német tinédzser, mielőtt megkéselte

Kedden írtuk meg, hogy a saját háza előtt késelték meg egy gazdag, Ruhr-vidéki kisváros, Herdecke a napokban megválasztott szociáldemokrata polgármesterét, az 57 éves családanyát és ügyvédet, Iris Stalzert. Akkor annyit lehetett tudni, hogy több késszúrás érte és mentőhelikopterrel vitték kórházba. Még aznap kiderült, hogy egészen bizarr családi dráma állhat az eset mögött. A Spiegel ugyanis megtudta, hogy bilincsben vitték el a helyszínről polgármester 15 éves fogadott fiát és azt is, hogy idén nyáron ugyanitt, a családi otthonban a 17 éves lány késsel támadt az anyjára.

Iris Stalzer

Stalzer azóta jobban lett a kórházban és ki tudták hallgatni a hatóságok. Ugyan első kihallgatásakor még azt mondta, hogy tudja ki támadta meg, de nem szeretné megnevezni, külföldről hazatérő férjének azonban sikerült rábeszélnie, hogy tegyen vallomást. Így derült ki, hogy a polgármestert 17 éves örökbe fogadott lánya ölte meg kishíján. Stalzer reggel éppen zuhanyozni indult a pinceszinten, amikor a lánya egy dezodor és egy öngyújtó segítségével próbálta leperzselni a haját. Ezután dulakodni kezdtek és a tinédzser 3 órán át ütlegelte, bántalmazta a nőt, akinek vérömlenyek lettek a testén és a koponyája is betört. A megvadult fiatal végül két késsel, összesen 14 helyen szúrta meg áldozatát.

De még ezzel sem ért véget a dráma. A lány hosszas könyörgés után belement abba, hogy hívja a mentőket. Egyetlen feltételt szabott: édesanyja ne tanúskodjon ellene. Ez volt az oka Stalzer kezdeti hallgatásának.

Fotó: ALEX TALASH/dpa Picture-Alliance via AFP

A 15 éves fiúról is kiderült, hogy elég gyakran viselkedett agresszíven, és a szülők már egy ideje nem érezték biztonságban magukat. Júniusban ezt jelezték is a helyi rendőrségnek és az az ifjúságvédelmi hivatalnak, de csak néhány jótanácsot kaptak, valódi védelmet nem. Sőt, Stalzer a bűncselekményt megelőző napon is kapcsolatba lépett a rendőrséggel, mert féltette az életét, és segítséget kért családon belüli erőszak miatt. A rendőrség szerint a beszélgetés után minden szükséges intézkedést megtettek, bár az továbbra sem világos, hogy pontosan mik voltak ezek. A tartományi miniszterelnök bejelentette: vizsgálatot fognak lefolytatni az ügyben.

