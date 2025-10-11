Három sérültje van egy lövöldözésnek egy német kisvárosban

Egy ismeretlen férfi kezdett lövöldözni a közép-hesseni Gießen városában. A rendőrség tájékoztatása szerint az incidens 15:10 körül történt egy sportfogadási irodában, a piactér közelében. Az elkövető szökésben van, de a hatóságok szerint a lakosságra nem jelent veszélyt.

A lövöldözés helyszíne Gießenben. Fotó: CAROLIN ECKENFELS/dpa Picture-Alliance via AFP

A helyi mittelhessen.de cikke szerint a rendőrség lezárta a piactér bejáratait. A támadás háttere egyelőre ismeretlen. Egy rendőrségi szóvivő a Bildnek elmondta: „Nincsenek halálos áldozatok. A sérülések mértékéről jelenleg még nem tudok nyilatkozni.” Más információk szerint hárman sérültek meg. A fegyver feltehetően rövid lőfegyver, azaz egy pisztoly vagy revolver volt.