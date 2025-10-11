Hozta a kötelezőt Örményország ellen a magyar válogatott, 2-0-ra győzött

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-ra legyőzte Örményországot a Puskás Arénában a világbajnoki selejtező harmadik fordulójában. A csapat hozta tehát a papírformát a pótselejtezőt érő második hely szempontjából fontos meccsen, és féltávnál 4 ponttal áll.

Az első meccsen Írországban kétgólos előnyről értünk el 2-2-es döntetlent, a csoport esélyesének számító Portugália ellen pedig itthon szenvedtünk 3-2-es vereséget. Ez nem annyira rossz, de utólag azért maradhatott bennünk kis hiányérzet, mindkét meccsben több volt. Az előzetesen a csoport utolsó helyére várt örmények ugyan kikaptak a portugáloktól, de nagy meglepetésre legyőzték az íreket, úgyhogy két forduló után ők álltak a második helyen.

Szoboszlai Dominik és Loic Négo, valamint az örmény Nair Tiknizjan és Vahan Bicsakcsjan. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A magyar csapatban több hiányzó is volt: Dibusz Dénes sérülés miatt megint kimaradt a keretből, helyette a portugálok ellen kifejezetten jól védő Tóth Balázs kezdett. Marco Rossi szövetségi kapitány feje főhetett a két nagyon fontos támadó, Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása miatt is – a selejtezőben eddig csak ők lőttek gólt. Előbbi még az írek ellen kapott piros lapja, utóbbi a két meccsen összeszedett buta sárga lapjai miatt nem játszhatott. Rossi a Puskás Akadémiában játszó Lukács Dánielt tette be Varga helyére, és visszatérhetett a kezdőbe a német Bundesligában játszó Schäfer András is.

A Mezey Györgyre való emlékezés mellett a meccs a Carpathian Brigade – a válogatott fekete dresscode-ban mutatkozó, szervezett, ultra típusú szurkolótábora – tiltakozásával kezdődött, az első öt percben a középső szektor első tíz sorát üresen hagyták, és nem is szurkoltak. Mindezzel az MLSZ zéró tolerancia szabálya ellen tüntettek, a CB szerint „évtizedek óta élő rigmusok és szurkolói hagyományok kerülnek szankcionálás alá, korábban nem tapasztalt szigorral”. A 6. perctől viszont mindenki a helyéről szurkolt.



Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ahogy az várható volt, az örmény válogatott visszaállt védekezni, a magyar csapat birtokolta a labdát. Az első nagy magyar helyzetre a 10. percig kellett várni, Szoboszlai labdaszerzése után Lukács elé pattant a labda, aki 10 méterről a bal alsóba lőtt, de Avagjan kapus szépen fogta.

Két örmény próbálkozás után visszavettük az irányítást, ami a 33. percben egy újabb helyzetet eredményezett, Lukács szinte ugyanonnan lőtt, ahonnan a meccs elején, csak most pattanásból. Ezt is hárította Avagjan. Nem sokkal később pedig Szoboszlai előtt adódott nagy ziccer: Bolla adta be laposan a jobb szélről, a magyar csapatkaptány viszont 5 méterről a kapu mellé lőtt. Küzdöttünk elől, de ezeken kívül nem tudtuk feltörni az örmény védekezést, 0-0-val mentek szünetre a csapatok.

Lukács (b2) és a többiek örülnek az első gólnak. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Szoboszlai két lövésével indult a második félidő, az elsőt 23 méterről blokkolták, 20 méterről második nem talált kaput. Nem úgy Lukács, aki a harmadik helyzetéből 56. percben megszerezte a vezetést. Bolla a lehető legjobb ütemben ugratta ki a Puskás Akadémia játékosát, aki 10 méterről a kapus mellett, 1-0. Tovább nyomott a válogatott, Szoboszlai egyik szabadrúgása után Orbán éppenhogy a kapu mellé, nem sokkal később Nagy pedig a kapufára fejelt. Egy magyar szöglet utáni kontrából azonban nagyon közel kerültek az örmények az egyenlítéshez, Tóth szerencsére védett.

Gruber Zsombor örül a második gólnak. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az utolsó percekben próbálkoztak még az örmények, de nagy helyzetig nem jutottak, a végén pedig jött a slusszpoén: Gruber a 94. percben egy levágódó labdából 2-0-ra növelte az előnyt. Más már nem történt, értékes 3 pontot szerzett a válogatott.

A csoport másik meccse, a Portugália-Írország 20:45-kor kezdődik. A magyar válogatott legközelebb kedden idegenben Portugália ellen játszik.