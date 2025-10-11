Joe Biden sugárkezelést kap a prosztatarákja miatt

Joe Biden volt amerikai elnök jelenleg sugárkezelésen vesz részt prosztatarákja miatt, amelyet májusban diagnosztizáltak nála – közölte szombaton a volt elnök szóvivője. „A prosztatarák kezelésének részeként Biden elnök jelenleg sugárkezelést és hormonterápiát kap” – áll a közleményben.

Joe Biden torkát köszörüli. A helyszín Las Vegas, egy Demokrata párti kampányesemény, az időpont 2024. július 16.
Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

Biden májusban hozta nyilvánosságra, hogy áttétes prosztatarákkal küzd, csapata pedig arról adott hírt, hogy bár a daganat agresszív, de jól reagál a kezelésekre. Biden már elnöksége idején, 2023-ban átesett egy műtéten, szintén rákos bőrelváltozás miatt.

Biden fizikai és mentális állapota már a hivatali ideje alatt is gyakori téma volt, végül visszalépett a 2024-s elnökválasztási kampányból is (utóbb viszont azt mondta, ő legyőzte volna Trumpot). Visszavonulása óta csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt.

(Reuters)

