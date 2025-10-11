Kína pénzjutalmat ígér azoknak, akik információt adnak „szeparatista propagandát” terjesztő tajvaniakról

A kínai hatóságok pénzjutalmat ajánlottak fel azoknak, akik információval tudnak szolgálni 18 tajvani katonáról, akiket Peking szerint a tajvani hadsereg pszichológiai hadviselési egységéhez tartoznak, és „szeparatista propadandát” terjesztenek. A közvetlenül Tajvannal szemben fekvő Hsziamen közbiztonsági hivatala nyilvánosságra hozta a gyanúsítottak fényképeit, neveit és személyi igazolványainak számát.

A hivatal szerint az egység dezinformációval, hírszerzéssel, pszichológiai műveletekkel és propaganda terjesztésével foglalkozik, a keresett személyek pedig „hosszú ideje szeparatista tevékenységek szításán dolgoznak” – áll a közleményben, amely szerint akár 10 ezer jüanig (közel félmillió forintig) terjedő jutalom jár minden olyan információért, amely a gyanúsítottak elfogásához vezet. A Hszinhua kínai állami hírügynökség azt írta, hogy az érintettek „rágalmazó weboldalakat” indítottak, „felforgató videojátékokat” készítettek, hamisított videókat gyártottak, illegális rádiókat működtettek és külföldi erők támogatásával próbálták befolyásolni a közvéleményt.

Elemzők szerint a körözési lista inkább szimbolikus, mivel a tajvani katonák és hírszerzők nem utaznak Kínába, és Pekingnek nincs joghatósága a sziget felett. Nem ez az első ilyen eset: júniusban Kína hasonló körözést adott ki 20 ember ellen, akiket a tajvani hadsereg hackereinek nevezett.

Laj Csing-tö tajvani elnök a nemzeti napi ünnepségen Fotó: DANIEL CENG/Anadolu via AFP

Egy nappal korábban Tajvan bejelentette, hogy növelni fogja védelmi képességeit. Kína Tajvant saját területének tekinti, annak demokratikusan megválasztott kormánya tiltakozása ellenére, és egyre nagyobb katonai és politikai nyomást gyakorol a szigetre. Laj Csing-tö tajvani elnök ígéretet tett a sziget védelmének további erősítésére, és felszólította Kínát, hogy mondjon le az erő alkalmazásáról Tajvan elfoglalása érdekében. Peking dühösen reagált, „bajkeverőnek” és „háborús uszítónak” nevezve Lajt.

A tajvani védelmi minisztérium szerint az ügy „egy zsarnoki, makacs diktatórikus rezsim gondolkodásmódját”. (Guardian)