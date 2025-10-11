Kirúgások kezdődtek az amerikai államigazgatásban a kormányzati leállás miatt

A különböző intézmények szóvivői szerint az Egyesült Államokban elbocsátások zajlanak a Pénzügyminisztériumban, az Egészségügyi Hivatalnál, az Adóhatóságnál (IRS), valamint az Oktatási, Kereskedelmi és a Belbiztonsági Minisztérium kibervédelmi részlegén, de a leépítések pontos mértéke egyelőre nem ismert. Donald Trump elnök pénteken mindezért a demokratákat hibáztatta. „Ők kezdték ezt az egészet” – mondta Trump újságíróknak az Ovális Irodában a politikai ellenfeleire utalva.

Trump a tíz napja tartó kormányzati leállás során többször is azzal fenyegetőzött, hogy kirúgja a szövetségi alkalmazottakat, és jelezte: elsősorban a demokraták által támogatott intézményeket veszi célba. Emellett legalább 28 milliárd dollárnyi infrastrukturális forrást fagyasztott be New Yorkban, Kaliforniában és Illinoisban – tehát demokrata többségű államokban.

Az Igazságügyi Minisztérium közlése szerint több mint 4200 szövetségi alkalmazott kapott elbocsátási értesítést hét ügynökségnél, köztük több mint 1400-at a Pénzügyminisztériumból és legalább 1100-at az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumából rúgtak ki.

Az Egészségügyi Minisztérium kommunikációs igazgatója, Andrew Nixon, közölte, hogy több részlegen is kiosztották a kirúgási papírokat. Az intézmény 78 000 dolgozója járványokat figyel, orvosi kutatásokat finanszíroz, és számos más egészségügyi feladatot lát el. Nixon szerint az elbocsátások azokra irányultak, akik jelenleg nem dolgoznak, de részleteket nem közölt. A dolgozók körülbelül 41 százaléka kényszerszabadságon van.

A Pénzügyminisztériumban is megkezdődtek az elbocsátások – erősítette meg egy névtelenséget kérő szóvivő. A szakszervezet tisztviselője, Thomas Huddleston szerint az adóhatóságnál 1300 elbocsátási értesítést készítenek elő. Az adóhatóság 78 000 alkalmazottjának 46 százalékát már korábban szabadságra küldték.

Elbocsátások kezdődtek a Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériumban, valamint megerősítették a leépítéseket az Oktatási Minisztériumban – amelyet Trump korábban teljesen be akart zárni – és a Kereskedelmi Minisztériumban, amely többek között az időjárás-előrejelzésekért és gazdasági adatokért felel.

Sajtóhírek szerint a leépítések érintik a Környezetvédelmi Ügynökséget (EPA), az Energetikai Minisztériumot és a Belügyminisztériumot is. Ezek az ügynökségek egyelőre nem kommentálták a híreket. A Védelmi Minisztérium megerősítette, hogy elbocsátások zajlanak a Kibervédelmi és Infrastruktúra-biztonsági Ügynökségnél (CISA). A Közlekedési Minisztérium és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) nem érintett a leépítésekben.

A szövetségi dolgozókat képviselő szakszervezetek pert indítottak az elbocsátások leállításáért, mondván, hogy azok törvénytelenek. A demokraták pedig kijelentették, hogy nem hátrálnak meg Trump nyomásgyakorlása előtt. „Amíg a republikánusok nem veszik komolyan a helyzetet, ez az ő felelősségük – minden elveszített állás, minden tönkretett család, minden megszűnt szolgáltatás az ő döntéseik következménye” – mondta Chuck Schumer, a Szenátus demokrata vezetője.

(Reuters)