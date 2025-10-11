Kis diktátor nagy rakétával: Kim Dzsongunék bemutatták a Hwasong-20-at

Az észak-koreai rezsim katonai parádét rendezett az egypárti diktatúra egyetlen pártja, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából. Ezen felvonultatták többek között az újonnan kifejlesztett, Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétát is, írja az MTI.

A katonai parádét Phenjanban, a Kim Ir Szenről elnevezett téren tartották. A vendéglátó természetesen Kim Dzsongun volt, a résztvevő politikusok névsorát olvasva az embernek hiányérzete támadt, hogy egyvalaki nincs ott.

Nem, nem az a valaki.

Hanem Frank Drebin (az igazi).

Kik is voltak ott? Kim Dzsongun mellett egyebek között Kína, Oroszország és Vietnám magas rangú képviselői: Li Csiang kínai miniszterelnök, To Lam, a vietnámi kommunista párt főtitkára, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és miniszterelnök, Putyin egyik legfőbb bizalmasa. A parádén parádézó politikusokról a KCNA észak-koreai hírügynökség egyébként csak hátulról készült fotókat közölt. Ilyeneket:

A KCNA a bemutatott új interkontinentális ballisztikus rakétát „a legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszerként” írta le. A KCNA azt írta: „ahogy a Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakéta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszere, belépett a térre, a nézők lelkes éljenzése a tetőfokára hágott.”

A KCNA jelentése szerint a parádén egyebek között rövidebb hatótávolságú ballisztikus, cirkáló és szuperszonikus rakéták is voltak. Ezekről Észak-Korea korábban úgy nyilatkozott, hogy képesek nukleáris csapást mérni a rivális Dél-Korea területén lévő célpontokra.

Hatalmas rakéta Fotó: STR/AFP

Az észak-koreai rezsim szeptemberben számolt be egy új, nagy tolóerővel működő szilárd üzemanyagú rakétahajtómű tesztjéről, amivel kapcsolatban akkor megjegyezte, hogy azt a fejlesztés alatt álló új generációs Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétához fogják használni. (MTI)