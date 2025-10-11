Legalább hatvan ember lett tüzérségi támadás áldozata egy szudáni menekülttáborban

Drónokkal és tüzérségi lövedékekkel támadta a Rapid Support Forces (RSF) nevű félkatonai szervezet a nyugat-szudáni El-Fasher városában található menekülttábort a helyi, úgynevezett Ellenállási Bizottság szerint. A helyiek szerint a támadásoknak kimondottan a Dar al-Arqam menekülteknek otthont adó központ volt az egyetem területén.

az El-Fasher-i menekülttábor Fotó: -/AFP

A közlemény szerint több holttest még mindig a romok alatt van. A bizottság „mészárlásnak” nevezte a történteket, és felszólította a nemzetközi közösséget a beavatkozásra. Későbbi jelentésükben azt írták, hogy a menedéket két dróntámadás és nyolc tüzérségi csapás érte pénteken és szombaton.

„Gyermekeket, nőket és időseket öltek meg hidegvérrel, sokan pedig teljesen elégtek” – közölte a bizottság, amely az aktivisták egy csoportjához tartozik, akik segélyeket koordinálnak és dokumentálják a háborús visszaéléseket Szudánban.

Az RSF 2023 áprilisa óta harcol a Szudáni Fegyveres Erőkkel polgárháborúban. Milicistái több mint 500 napja tartják ostrom alatt El Fashert, ahol a családok éheznek. El-Fasher – ahol mintegy 400 000 ember él – Darfúr egyetlen nagyvárosa, amelyet az RSF még nem foglalt el. A város stratégiai fontosságú frontvonallá vált a háborúban, miközben a félkatonai erők megpróbálják megszilárdítani hatalmukat a nyugati régióban.

(Guardian)