Lítiumos anyag szivárgott a debreceni katódgyárban, a mentés során egy dolgozó is megsérült

Miután megírtuk, hogy üzemi baleset történt az EcoPro debreceni katódgyárában, a cég képviselői kapcsolatba léptek velünk és elküldték a közleményüket. Ebből kiderül, hogy lítiumot tartalmazó anyag szivárgott és az evakuálás során egy munkatárs megsérült.

„2025. október 11-én éjszaka az EcoPro BM Hungary Zrt. telephelyén egy technológiai meghibásodás következtében 120 kg lítium-hidroxid töltetből mintegy 60 kg anyag szabadult ki az egyik lítiumfogadó tölcsérből. A szivárgást egy belső túlnyomás miatt szétrepedt flexibilis csőszakasz okozta.

Fontos kiemelni, hogy a lítium-hidroxid ebben a formában nem minősül veszélyes anyagnak, így az eset nem tartozik a Seveso-irányelv hatálya alá. A társaság minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik, a fenti folyamat pedig még nem a próbagyártás része, hanem kizárólag annak előzetes technológiai előkészítése volt.

A tűzjelző rendszer a portól bejelzett. A belső tűzvédelmi járőrök a kamera felvételek alapján a keletkezett fehér port füstnek azonosították. Ennek megfelelő protokoll alapján riasztásra került a létesítményi tűzoltóságunk. A tűzátjelzés következtében a városi tűzoltóság és a katasztrófavédelem is kivonult a helyszínre.

A tűzoltóság kiérkezése előtt a vállalat saját tűzoltósága már megállapította, hogy nem keletkezett tűz, az anyagkibocsátást tisztán technológiai hiba okozta. A külső egységek kiérkezésekor a biztonsági adatlapok és a szükséges intézkedések rendelkezésre álltak, illetve megtörténtek. A létesítmény tűzcsap hálózata működőképes.

A tűzjelzés következtében a kötelező evakuálás során az egyik dolgozó a védőfelszerelés eltávolításakor egy ollóval kisebb sérülést szenvedett. Azonnali szakszerű ellátásban részesült, a mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, majd az üzemorvos is tájékoztatást kapott.

A lítium-hidroxid por feltakarítása néhány órán belül megtörtént, az üzem területén. Az épület jelenleg minden tekintetben biztonságos. Az esemény következtében nem került ki semmilyen anyag a környezetbe.”

Az EcoPro debreceni gyára. Forrás: EcoPro

A debreceni az EcoPro első Dél-Koreán kívüli üzeme, ahol az európai piac számára évi 108 ezer tonna katódanyag előállítását tervezik, ami 1,3 millió elektromos autó akkumulátorának gyártásához elegendő mennyiség. Ráadásul az EcoPro és a Samsung SDI 2023 végén öt évre szóló, 34 milliárd dolláros beszállítói szerződést írt alá, amivel a gödi Samsung előre le is kötötte a még csak építés alatt álló debreceni üzem gyártókapacitásának nagy részét. A cég dél-koreai tulajdonosát néhány hónappal azután tartóztatták le, hogy Szijjártó Péterrel közösen letette ennek a debreceni üzemnek az alapkövét.