Lukasenka elrendelte a belarusz hadsereg harckészültségi állapodának ellenőrzését

Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor elrendelte az ország fegyveres erőinek harckészültségi ellenőrzését – jelentette be a belarusz védelmi minisztérium.

A minisztérium közleménye szerint a belarusz hadsereg „intézkedések sorozatát” hajtja végre annak érdekében, hogy bizonyos egységeket a legmagasabb szintű harckészültségbe helyezzen Lukasenka közvetlen utasítására. Egyes alakulatokat előre kijelölt területekre vezényelnek, ahol az elnöki utasításban meghatározott feladatokat hajtják végre.

Aljakszandr Lukasenka 2022. február 17-én Minszkben. Fotó: Makszim Gucsek/BELTA/AFP

Belaruszban egyébként október 7. és 10. között éves mozgósítási gyakorlatokat tartottak, amelyek célja a helyi hatóságok és civil szervezetek közötti együttműködés javítása a területvédelmi és milíciaegységek szervezésében, ez után rendelte el Lukasenka az ellenőrzést.

Aktív hetek állnak a belarusz hadsereg mögött, szeptember elején még az oroszokkal közösen tartott hadgyakorlattal nyomasztották fél Európát, erről itt írtunk bővebben. (Kyiv Independent)