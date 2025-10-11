Meghalt a parlament román szószólója

Éppen hetvennyolcadik születésnapján, október 10-én meghalt Kreszta Traján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának korábbi elnöke, a parlament román nemzetiségi szószólója. A halálhírt az országos román önkormányzat közölte.

A közlemény felidézi: Kreszta a Békés megyei Battonyán született, román gyökerű édesapa és szerb–bolgár származású édesanya gyermekeként. Egész életében a magyarországi román közösség ügyével foglalkozott.

Alapítója és elnöke volt az „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesületnek, 1990-ben megalapította a battonyai román nemzetiségi egyesületet, tagja lett a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége elnökségének is. 1999 és 2014 között a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke volt, 2002 és 2014 között pedig Battonya alpolgármestereként tevékenykedett. 2014-től haláláig a magyarországi román közösség parlamenti szószólója volt, írják.