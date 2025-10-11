(Nem csak Nobel-díjas) olvasnivalók hétvégére

Szép hétvégét, ez a 444 napindító hírlevelének szombatra kalibrált kiadása, melyben mindig az elmúlt hét legnagyobb-fontosabb anyagait szedjük össze, most sem lesz másként.

Nobel

Stockholmban, 2025 januárjában Fotó: JOHAN CARLBERG/SVD/TT News Agency via AFP

Micsoda hét volt: csütörtökön kiderült, hogy Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobelt. Ezt ünnepelendő megírtuk, hova érdemes nyúlnia annak, aki még semmit nem olvasott tőle, és felelevenítettük korábbi podcastunkat, melyben állandó szerkesztőjével, Szegő Jánossal beszélgettünk az életművéről. És ha már Nobel és podcast: a Nem rossz könyvek eheti epizódjában egy korábbi díjazott, Annie Ernaux életműve volt a téma, a magyar kiadások szerkesztője, Orzóy Ágnes volt a vendégünk.

Az élet itthon

A Szőlő utcai igazgató története az év egyik legsúlyosabb bűnügye, videós nagy anyagunkban mutattuk be, hogy hogyan lett ebből aztán az év talán legnagyobb politikai botránya. Ehhez a témához kapcsolódott véleménycikkünk is, melyben azt foglaltuk össze, hogy sem Juhász Péter, sem Semjén Zsolt nem áldozat, de látszik, hogy a kormány és az ellenzék egy része politikai célokra használná fel a történteket. A Szőlő utcai botrány, illetve annak politikai keretezése volt a témája hétfő reggeli élő műsorunknak, a Helyzet: van!-nak is, ahol ezúttal Uj Péter volt Rényi Pál Dániel mellett a stúdióban.

Elmentünk Lázár János siklósi fórumára, ahol a fideszes miniszter arról beszélt nekünk, hogy társadalmi mozgalmat kellett volna szervezni a Pride ellen, és mint ezután megírtuk, ha elfogadjuk Lázárék érvelését, akkor a kormánynak ki kéne dobnia az ablakon a gyülekezési törvény módosítását. A pécsi Pride-ról kérdeztünk a kormányinfón is, ahol Gulyás Gergely összevissza hablatyolt a válaszában, majd a kérdező Herczeg Márkot utána az utcán kereste meg a kormányszimpatizáns náci, Bede Zsolt, hogy köpködni próbálja, belekössön, majd ne merje kitenni a jelenetet bemutató videót.

Megnéztük, hogyan is néznek ki az új nemzetikonzultációs kérdőívek, mellyel kapcsolatban Orbán azt ígérte, a jog és a politikai ízlés határán belül maradnak. Közben egyre több jel utal arra, hogy a Fidesz tényleg Varga Judit visszahozására készül, pedig ez jelentős kockázattal járna a kormánypárt számára is. Foglalkoztunk a különös tiszás adatszivárgási üggyel, amire a Fidesz rögtön ukránozós kampányt kezdett felhúzni, bemutattuk, hogy csak három olyan választókerület van Magyarországon, ahol 2006 óta minden egyes alkalommal más-más politikus nyer, felidéztük, kik voltak azok a hírességek, akiknek sokáig kevesebb bajuk volt a NER-rel, és elolvastuk az első olyan Magyar Péterről szóló könyvet, amit fideszes szerző jegyzett.

Fotó: Németh Dániel/444

Kármán András, a Tisza vezető gazdaságpolitikusa a 444-nek beszélt arról, hogy visszahoznák a katát és bevezetnék a magyar eurót, de arról is, hogy nem úgy távozott az NGM-ből, ahogy Orbán Viktor meséli.

Beszámoltunk arról, hogy levelet írt a 444-nek Száraz István, továbbá hogy 115 millió forintot vett ki a Nakamából Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata tavaly, és megírtuk, hogy a Tiborcz-közeli építkezés papírt kapott arról, hogy egész éjjel zajonghatnak, tetszés szerinti hangerővel, egy csendes lakónegyed kellős közepén. Valamint elmentünk az UNICEF nagyszabású konferenciájára, ahol a fiatalok mentális egészségéről volt szó.

Világ

Fotó: LUKAS KABON/Anadolu via AFP

A múlt hétvégi cseh választások eredménye nyomán írtunk arról, hogy Orbán évek óta hivatalos szövetséges nélkül ült az Európai Tanácsban, viszont ha Andrej Babiš visszatér a testületbe, már nem lesz egyedül. Írtunk emellett arról, hogy a hétvégén már indulhat a túszcsere Izrael és a Hamász között, illetve hogy üzentek az Ukrajnában meghalt amerikai önkéntesek szülei Donald Trumpnak.

Film, étel, tévé

Sölet libacombbal és tökfőzelék fasírozottal Fotó: Bede Márton

Újranyitott a Kádár étkezde, Bede Márton pedig elment és választ keresett egy rakás felmerülő kérdésre. Megnéztük emellett Deák Kristóf új filmjét, az Egykutyát, valamint az egészen bizarr történelmi filmes katasztrófát, az 1242 – a Nyugat kapujábant. Közben pedig drukkolunk azért, hogy tényleg összejöjjön a per, és Hajdú Péter bíróságra menjen, mert nem érti egy társasjáték szabályait.