Szaúd-Arábia most a videójátékokon keresztül javítana az országról kialakult képen

Kevesebb mint egy évtized alatt Szaúd-Arábia a globális sportipar legnagyobb befeketőjévé nőtte ki magát. Mohamed bin Szalmán trónörökös irányítása alatt az olajban gazdag királyság dollármilliárdokat fektetett különböző sportligákba (Forma–1, pankráció), csapatokba (például az angol Newcastle United), sztársportolókba (Cristiano Ronaldo és Lionel Messi), valamint nagyszabású sporteseményekbe, a boksz- és MMA-gáláktól kezdve a 2034-es labdarúgó-világbajnokságig.
A múlt héten pedig az ország állami hátterű vagyonalapja, a Public Investment Fund (PIF) bejelentette, hogy megállapodott az egyik legnagyobb videójáték-kiadó, az Electronic Arts (EA) felvásárlásáról. Az üzletet még nem hagyták jóvá a hatóságok, de ha megkapja a támogatást, akkor a Wall Street történetének legnagyobb tőkeáttételes, hitelből finanszírozott felvásárlása lesz, aminek eredményeként az EA otthagyja a tőzsdét, és magántulajdonba kerül.
Hiába merültek fel emberi jogi aggályok.
Dave Chappelle, Kevin Hart, Pete Davidson, Jack Whitehall – csak néhány név, akiket meghívtak az első Rijádi Humorfesztiválra. A világ legnagyobb humoristái kritikák kereszttüzébe kerültek, mert a szaúdi rezsim bűnei ellenére vállalták a fellépést. Rengeteg pénzért.