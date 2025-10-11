Szaúd-Arábia most a videójátékokon keresztül javítana az országról kialakult képen

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Ha jóváhagyják, a szaúdi állami vagyonalap tőzsdei rekordot jelentő 55 milliárd dollárért, átszámítva közel 20 ezer milliárd forintért vásárolja fel az egyik legnagyobb videójáték-kiadót, az Electronic Artsot. Olyan címek kerülnek hozzájuk, mint az EA SPORTS FC (korábbi FIFA), a Madden NFL, a The Sims vagy a Battlefield.

Az üzletet, amivel az öbölmenti királyság részesedést szerez magának a szórakoztatóipar egyik legjövedelmezőbb részében, Donald Trump vejének segítségével hozták össze.

A whitewashing és sportswashing után itt a gamewashing: Mohamed bin Szalmán trónörökösnek most is az célja, hogy az országról ne az emberi jogi visszaélések, hanem a szórakozás jusson az emberek eszébe.

Kevesebb mint egy évtized alatt Szaúd-Arábia a globális sportipar legnagyobb befeketőjévé nőtte ki magát. Mohamed bin Szalmán trónörökös irányítása alatt az olajban gazdag királyság dollármilliárdokat fektetett különböző sportligákba (Forma–1, pankráció), csapatokba (például az angol Newcastle United), sztársportolókba (Cristiano Ronaldo és Lionel Messi), valamint nagyszabású sporteseményekbe, a boksz- és MMA-gáláktól kezdve a 2034-es labdarúgó-világbajnokságig.

A múlt héten pedig az ország állami hátterű vagyonalapja, a Public Investment Fund (PIF) bejelentette, hogy megállapodott az egyik legnagyobb videójáték-kiadó, az Electronic Arts (EA) felvásárlásáról. Az üzletet még nem hagyták jóvá a hatóságok, de ha megkapja a támogatást, akkor a Wall Street történetének legnagyobb tőkeáttételes, hitelből finanszírozott felvásárlása lesz, aminek eredményeként az EA otthagyja a tőzsdét, és magántulajdonba kerül.