Terézvárosi bordélyházra csaptak le a rendőrök

belföld
„Bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése, valamint kitartottság bűntett miatt egy 69 éves férfival szemben folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság” – írja a Police.hu.

A rendőrségi rajtaütés múlt szombaton, október 4-én volt. A nyilvánosház a VI. kerületnek cseppet sem eldugott részén működött, hanem a Teréz körúton.

A rendőrök a közlemény szerint elfogták, majd kihallgatását követően őrizetbe vették az intézményt üzemeltető K. Ferencet, míg két prostituáltat és két vendégüket tanúként hallgatták ki. A rendelkezésre álló adatok szerint a nők a kuncsaftok által fizetett pénz harmadát-negyedét tarthatták meg.

A rendőrség arra is kitért, hogy az egyik külföldi vendégnél „egy kevés kábítószergyanús anyagot találtak, amiért külön eljárás indult”.

