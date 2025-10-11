Török Gábor szerint a Fidesz kampányában egyre több a „nem eléggé átgondoltnak látszó tartalom”

Szombaton újabb szintet lépett a Fidesz ukrajnázós, pontosabban a Tisza pártot összeukránozni próbáló kampánya, amikor Orbán Viktor olyan AI-videót posztolt, amelyben egy magyarul beszélő Volodimir Zelenszkij mutatja be az új Tiszafont. Orbán már tegnap is vastagon ukránozott a szokásos péntek reggeli rádiónyilatkozatában, amit már a kijevi külügyi szóvivő sem állt meg szó nélkül, őrült vádaknak nevezte Orbán szavait, és azt mondta, Orbán Viktor Ukrajna-ellenes hisztériát szít saját országában.

A ma közzétett videó egy képkockájával illusztrált Facebook-bejegyzésében Török Gábor is a hisztériát dobta be témaként. Azt írta, hogy a magyar politikának egy 2024 előtti hosszú szakaszát durván leegyszerűsítve úgy szokta jellemezni, hogy cinikusok harcolnak hisztérikusokkal. És mivel „egy ilyen meccsen mindig előbbiek nyernek”, ezért „a Fidesz dominanciája nem eseti magyarázatokat igényelt, hanem szinte fundamentálisnak volt tekinthető”.

Magyar Péter színre lépésével ez változott, írja a politológus. „Vele szemben nem működnek a korábbi baloldali-liberális pártokat sikeresen irányító, sajátos pavlovi refelxekre építő gumicsont-politikák, Magyar ilyen esetekben inkább tűnt a politikai logikát ismerő cinikusnak, semmint gombnyomásra hiszterizálható amatőrnek”.

Ezek után „számomra meglepő módon, mintha a Fidesz is változni kezdene”, folytatja, aminek talán éppen „a korábbiaknál veszélyesebbnek ítélt ellenfél” az oka. A Fidesz változásában azt látja, hogy

„egyre többször látszik úgy, mintha már nem hideg profik irányítanák a kormánypárt kampányát, hanem egyre nagyobb tere lenne az érzelemvezérelt, őszinte - ezek a szavak mást jelentenek a politikában, mint a magán viszonyokban - és egyben olykor nem eléggé átgondoltak látszó tartalmaknak”.

Szerinte most a Fidesznél mintha minden „egy kaptafára menne mindenhol, a lehető legélesebben és legegyszerűbb módon”. Azt írja, hogy persze ebből még lehet egy olyan választási győzelem, ami majd igazolja ezt a stratégiát. De abban biztos, hogy „a cinikus-hisztérikus felosztás és az általa garantált aszimmetria (más aszimmetriák fontos továbbélése mellett) szerintem már nem segít a magyar politika megértésében”.