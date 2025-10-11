Vasárnaptól változnak a belépési szabályok az Európai Unió határán, a várakozási idő növekedésére lehet számítani

Vasárnaptól kezdve az Európai Unió külső határain élesben működik az új beléptetési és kiléptetési rendszer (Entry/Exit System, EES), amelynek célja az uniós biztonság megerősítése. A gyakorlatban azonban hosszú sorokra és torlódásokra kell számítani a repülőtereken, kikötőkben és vasútállomásokon, írja a Politico.

A rendszer indulását fokozatosan, hat hónap alatt vezetik be, tehát nem minden határátkelőhelyen alkalmazzák azonnal. A nem uniós állampolgároknak vasárnaptól biometrikus adataikat – ujjlenyomatukat és fényképüket – is meg kell adniuk a belépéskor, vagy egy határőr előtt kell mindezt prezentálniuk, vagy önkiszolgáló terminálokon. Az így gyűjtött adatok három évig maradnak a rendszerben, ami öt évre meghosszabbodik, ha a kilépést nem rögzítik.

Fotó: CHRISTOPH SOEDER/dpa Picture-Alliance via AFP

Az EES-t minden schengeni ország bevezeti, vagyis az EU-tagállamok mellett Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc is csatlakozik, Írország és Ciprus azonban kimarad. Ez felváltja a hagyományos pecsételést, amely nem tette lehetővé annak automatikus nyomon követését, ha valaki túllépte a 90 napos tartózkodási engedélyt a 180 napos időszakban. Az átállás első fél évében a régi és az új rendszer párhuzamosan működik, így az utasoknak mindkét ellenőrzésen át kell esniük.

A Politico szerint az uniós fővárosokban egyre nagyobb az aggodalom, hogy az új rendszer bevezetése zavart és fennakadást fog okozni. A világ egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjának számító Franciaország (2024-ben több mint 100 millió látogató érkezett ide), különösen nagy kihívásra számít: ha holnap minden kínai járat utasát az EES-en keresztül kellene áteresztetni, a várakozási idő a háromszorosára nőne. Az EU jelezte, hogy az első hat hónapban ideiglenesen felfüggeszthetik a rendszert, ha túl hosszú várakozási idők vagy technikai problémák jelentkeznek. Vasárnaptól egyelőre csak három ország – Észtország, Luxemburg és Csehország – alkalmazza teljes körűen az EES-t minden érkező és távozó utas esetében, más országokban fokozatosan vezetik be az új rendszert.

Az Európai Bizottság előregisztrációs applikációt is létrehozott a folyamat gyorsítása érdekében, de eddig csak Svédország erősítette meg, hogy használni fogja. (Politico)