2030-ig nem adja ki a kormány, hogy Orbán kivel, mivel és hova utazott idén

Nem adja ki a kormány Orbán Viktor külföldi utazásainak részleteit egy tavaly decemberi jogszabálymódosításra hivatkozva, írja a Telex.

A lap a kormányfő augusztusi horvátországi repülőzése után adott be közérdekű adatigénylést a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy kikérjék Orbán külföldi útjainak dátumát, helyszínét, időtartamát, az utazás során használt közlekedési eszköz megnevezését és a kíséretének tagjait 2024. elejéig visszamenőleg.

A lapnak végül azt válaszolta a kormány, hogy nem áll módjukban „a jelzett adatok megismerésére irányuló igényt teljesíteni”, és egy jogszabály-módosításra hivatkoztak, amit tavaly decemberben egy költségvetési salátatörvénybe bújtatva tettek bele be a külképviseletekről és külszolgálatról szóló törvénybe.

Az új szabályozás alapján külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítják a védett személyek külföldi útjainak adatait. Ebbe a kategóriába tartozik a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész.

Orbán útjairól sokat írtunk idén, például amikor a miniszterelnök és a stábja a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel utazott Brač szigetére, vagy amikor magángéppel jött haza a válogatott meccsről a kötcsei beszéd előtt. Hogy a focimeccses utazásait ki fizeti, arról lényegében összevissza beszéltek utána. Szeptemberben azt is összefoglaltuk, hogyan szoktuk meg Orbán magángépezéseit.