2030-ig nem adja ki a kormány, hogy Orbán kivel, mivel és hova utazott idén

Nem adja ki a kormány Orbán Viktor külföldi utazásainak részleteit egy tavaly decemberi jogszabálymódosításra hivatkozva, írja a Telex.
A lap a kormányfő augusztusi horvátországi repülőzése után adott be közérdekű adatigénylést a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy kikérjék Orbán külföldi útjainak dátumát, helyszínét, időtartamát, az utazás során használt közlekedési eszköz megnevezését és a kíséretének tagjait 2024. elejéig visszamenőleg.
A lapnak végül azt válaszolta a kormány, hogy nem áll módjukban „a jelzett adatok megismerésére irányuló igényt teljesíteni”, és egy jogszabály-módosításra hivatkoztak, amit tavaly decemberben egy költségvetési salátatörvénybe bújtatva tettek bele be a külképviseletekről és külszolgálatról szóló törvénybe.
Az új szabályozás alapján külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítják a védett személyek külföldi útjainak adatait. Ebbe a kategóriába tartozik a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész.
Orbán útjairól sokat írtunk idén, például amikor a miniszterelnök és a stábja a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel utazott Brač szigetére, vagy amikor magángéppel jött haza a válogatott meccsről a kötcsei beszéd előtt. Hogy a focimeccses utazásait ki fizeti, arról lényegében összevissza beszéltek utána. Szeptemberben azt is összefoglaltuk, hogyan szoktuk meg Orbán magángépezéseit.
Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, különben nem beszélnének róla ennyit. A Fidesz gőzerővel hárít, és próbál úgy tenni, mintha Orbán is csak egy sárga kisrepülővel szállt volna fel, ahogy Magyar Péter.
Ugyanazzal a géppel szállt le szombat éjjel, amivel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért is utazott. Így érkezett meg a miniszterelnök Dublinból, hogy vasárnap megtartsa a szezonnyitó beszédet Kötcsén.
A miniszterelnök azt mondta, a kormány az MLSZ-nek fizeti ki a magángépes utazásait. Ez nem igaz.
Már az első Orbán-kormányban voltak jelek. Most már gyakorlatilag bevásárolni is magángéppel járnak a miniszterek. Ehhez képest évente más magyarázatot adnak rá, hogy jön ki a matek.