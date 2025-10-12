A szerb elnök csalódott az oroszok ajánlatában

Aleksandar Vučić szerb elnök nagyon csalódott Oroszország döntése miatt, mivel az oroszok egy olyan rövid távú gázszerződést ajánlottak fel Szerbiának, ami csak 2025 végéig érvényes. Vučić az idén kétszer is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy hároméves gázmegállapodást köthessen a Gazprommal. Több hónapos egyeztetések után azonban csak rövid távú megállapodási ajánlatot kapott.

Az Informernek adott interjúban Vučić arra utalt, hogy a döntés összefügghet az Egyesült Államok szankcióival, amiket a Naftna Industrija Srbije (NIS) nevű szerb olajfinomító vállalattal szemben vezettek be. A szankciók megakadályozzák a NIS számára a nemzetközi fizetési rendszerekhez való hozzáférést, valamint a nyersolaj importját a pancsovai finomítóba, amely az ország egyetlen olajfeldolgozó üzemeként működik. Mindez komoly fennakadásokat okozott a NIS működésében: a NIS-es benzinkutatok nem lehet nemzetközi bankkártyával fizetni az üzemanyagért, jelenleg csak a Postai Takarékbank Dina kártyájával lehet tankolni, ez hosszú távú fenntarthathatatlan.

„Újévig szóló gázszerződést ajánlottak nekünk, és azt mondtam, hogy ez nagyon kiábrándító hír számunkra, hiszen májusig kellett volna megkötnünk a szerződést. Miért csak újévig? Mert azt akarják ezzel jelezni, hogy ha elkezdenénk államosítani a NIS-t vagy bármi mást, akkor december 31-én elzárhatnák a gázt. Ez minden szempontból rossz üzenet számomra. Nem azért, mintha államosítást terveztünk volna – ha így lett volna, nem sújtottak volna bennünket szankciókkal” - panaszkodott Vučić.

Putyin kitünteti Vucicot 2019-ben Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A jelenlegi szállítások a Török Áramlat gázvezetéken keresztül zajlanak, Bulgária területén át. A gázellátás helyzete azonban megnehezült azután, hogy az Egyesült Államok a héten szankciókat vezetett be a szerb NIS vállalat ellen. A NIS a Gazprom Nyeft – az orosz állami Gazprom olajipari leányvállalatának – többségi tulajdonában áll, de a szerb állam a fő részvényes. A szankciók október elején léptek életbe, miután több ideiglenes mentesség lejárt. Miután az Egyesült Államok a héten szankciókat hozott a NIS ellen, Vučić azt mondta, visszautasította az amerikaiakat, amikor a NIS államosítását kérték. „Hónapokon át könyörögtünk az amerikaiaknak, és sikerült nyolc hónap haladékot kiharcolnunk” – mondta Vučić.

Vucic hozzátette, hogy Szerbiának három hónapra elegendő gázkészlete van, és visszautasította azokat a spekulációkat. „Az amerikaiak azt mondták nekem: »Elnök úr, írja alá, nem lesznek szankciók, csak mondja azt, hogy időre van szüksége az olajipar államosításához.«” Vučić azonban visszautasította ezt a feltételt, mondván, Szerbia nem akar mások tulajdonát elvenni. „Azt mondtam nekik: Ez számomra elfogadhatatlan. Az országunk nem kommunista és nem fasiszta, és nem szeretünk mások tőkéjét vagy tulajdonát elvenni” – magyarázta.

A Gazprom Nyeft, a Gazprom olajipari részlege, a NIS részvényeinek 56 százalékát birtokolja. A következő napokban Szerbia elnöke tárgyalásokat tervez Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel és az orosz Gazprom Nyeft igazgatótanácsának elnökével, Alekszandr Gyukovval. (Bloomberg/Politico/Kommersant)