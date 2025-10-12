Az ügyészség szerint nem volt műemlékrombolás a hatvanpusztai építkezésen, így visszadobták Hadházy Ákos panaszát

A bicskei ügyész szerint nem történt bűncselekmény a hatvanpusztai építkezésen, ezért elutasította Hadházy Ákos műemlékrombolás miatt tett feljelentését, erről az ellenzéki politikus a Facebookon számolt be.

A posztja szerint miután a bicskei rendőrség három nap alatt elutasította az eredeti feljelentést arra hivatkozva, hogy a hatósági adatok szerint a munkálatok a Fejér Vármegyei Kormányhivatal engedélyével zajlottak, ő megpanaszolta a nyomozást elutasító határozatot, Erre jött a bicskei járási ügyészség mostani döntése, melyben elutasítják a panaszt.

Hadházy azt írta, közben beadványt tett a Kormányhivatal felé, amelyben felhívta a figyelmüket „arra az apró tényre, hogy a két műemlék eltűnt.”

Az ellenzéki politikus szerint a feljelentést elutasító határozatból nem derül ki, hogy

  • az állítólagos engedély kinek szólt (magánszemélynek, jogi személynek),
  • melyik ingatlanra vagy ingatlanrészre vonatkozott,
  • pontosan milyen tartalmú volt,
  • az épületekkel kapcsolatos tevékenységek miként zajlottak az engedélyben foglaltaknak megfelelően
  • teljes vagy részleges bontást engedélyeztek-e,
  • átalakításra vagy helyreállításra vonatkozott-e
  • mely ingatlanok tekintetében történt,
  • az az érintett ingatlanok teljes vagy részbeni falszerkezetére és/vagy alapozására vonatkozott-e,
  • ha volt is felújítást, átalakítást, helyreállítást engedélyező határozat, az mire vonatkozott konkrétan a tartalmában,
  • a valóságban a helyszínen valóban olyan munkálatok folytak-e csak, amelyeket a határozat tartalmaz
  • határozatban nem engedélyezett bontás, épület megsemmisítés történt-e,
  • a hatóság részéről a használatbavételi eljárás során volt-e hatósági ellenőrzés

    és ezek milyen megállapítással zárultak, illetve az ügyben milyen iratok keletkeztek.

Hadházy szerint ezek olyan alapvető kérdések, amelyek megválaszolása és határozati indokolásba helyezése nélkül nem lehet a feljelentést bűncselekmény hiányában érdemben jogszerűen elutasítani.

Az eredeti feljelentést a politikus amiatt tette, hogy szerinte fotók bizonyítják, hogy több műemléki védettségű épület - így a délnyugati és északkeleti istállók - teljesen egészében megsemmisültek, a falszerkezet és alapozás tekintetében is.

