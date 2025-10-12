Bele tud-e nyúlni Putyin a magyar választási kampányba? És hogyan?

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Október 3-án Vlagyimir Putyin nyilvánosan is kiállt Orbán Viktor újraválasztása mellett. Az orosz elnök a valdai vitafórumon kijelentette, hogy a magyarok Fidesz és Ursula von der Leyen között válaszhatnak.

Ez alig néhány héttel azután történt, hogy az orosz hírszerzés szóról szóra a Fidesz vádjait fogalmazta meg Magyar Péterrel szemben.

Mit jelentenek ezek a jelek? És miért lett az ukránozás a Fidesz kampányának fő narratívája?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a 444 hétfő reggeli műsora, amiben kapcsoljuk Buda Péter biztonságpolitikai elemzőt is. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Takács Lili. Helyzet: van!