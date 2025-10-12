Felvette, ahogy a strandon majdnem a fejére esett a helikopter

Látványos, de remélhetőleg nem végzetes helikoperbaleset történt szombaton Kaliforniában, amikor a pilóta elvesztette uralmát a gépe felett, ami hirtelen forogni kezdett a levegőben, majd a pálmafák közé csapódott. A helikopter szerencsére nem robbant fel, így csak sérültek vannak, de az utcán lévők közül is többen megsebesültek.

A helikopter Los Angelestől délre, a Huntington Beach felett repült, amikor forogni kezdett, majd néhány másodperc múlva a strand melletti pálmafák és egy épület közé zuhant. A fedélzeten lévő két ember mellett a járókelők közül is megsérültek hárman - a sebesülteket kórházba szállították, de az állapotukról egyelőre nem közöltek további információt.

Egy további felvétel, aminek készítőjére kis híján rázuhant a helikopter: