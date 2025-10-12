Katonai összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között

Heves katonai összecsapások törtek ki a pakisztáni-afganisztáni határon, miután a pakisztáni hadsereg csütörtökön légitámadásokat hajtott végre Kabulban és más afgán célpontok ellen. Erre válaszul az afganisztáni tálib erők szombaton több határponton megtámadták a pakisztáni bázisokat, állításuk szerint két határőrséget el is foglaltak. Pakisztán erre tüzérséggel, tankokkal, könnyű- és nehézfegyverekkel indított ellentámadást.

„Nem tűrünk el semmilyen agressziót az afgán tálibok részéről a területünkön. A pakisztáni erők heves tűzzel válaszoltak, több afgán határőrséget célba véve”

– mondta egy pakisztáni kormányzati forrás a Guardiannek.

Pakisztánból kitoloncolt afgán menekültek hazazsuppolása a katonai összecsapások előtti napokban a pakisztáni határon. Fotó: ABDUL MAJEED/AFP

A feszültség néhány hónapja már egyre nagyobb a két közép-ázsiai ország között. Pakisztán azzal vádolja Afganisztánt, hogy ők segítik és bujtatják a pakisztáni tálib terrorszervezet, a TTP tagjait. A TTP több száz pakisztáni katonát ölt meg az elmúlt négy évben, Pakisztán szerint Afganisztánban kapnak harci kiképzést, és szoros ideológiai kapcsolatokat ápolnak az afgán tálibokkal.