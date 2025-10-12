Külön digitális polgári kört kaptak a vadászok

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az Országos Vadásznapon jelentette be, hogy elindítják a Vadász Digitális Polgári Kör. Az államtitkár a csoportról azt írta az oldalán, hogy az a teremtett környezetünk tiszteletét, a felelős vadgazdálkodás fontosságát, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzéséért tett erőfeszítést tűzi zászlajára.

Semjén Zsolt, Nagy István agrárminiszter és Kovács Zoltán hallgatja Hidvégi Béla vadászt, aki egykori dolgozószobájában beszél a keszthelyi Vadászati Múzeumban az új épületszárny átadóünnepsége napján. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

„Olyan emberek csatlakozását várjuk, akik nagy szavak és a zöld ideológiák helyett a tudomány, a józan ész és a hagyományaink megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről!” -írta Kovács.