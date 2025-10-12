Leállt a vasúti közlekedés egy nyíregyházi vonalon, mert a vágányjavító véletlenül felgyújtotta a felsővezetéket

Leállt a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Nyírtelek vonalszakaszon, ahol emiatt pótlóbuszok járnak, írja a Mávinform. Mint a tájékoztatójukból kiderül, a problémát az okozta, hogy Nyíregyházánál egy munkagép kigyulladt az éjszakai vágányszabályozás során, és emiatt 600 méteren megsérült a felsővezeték is.

A nyíregyházi vasútállomás Fotó: wikipedia

Vasútbarát oldalak szerint a V-Híd vágányszabályzó géplánca kapott lángra a szakaszon az éjszaka, emiatt sérült a felsővezeték is - a műszaki mentés és a helyreállítás miatt áll egyelőre a vasúti forgalom, a MÁV szerint várhatóan vasárnap délig.