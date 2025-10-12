Magyar Péter felkelt, kiosztotta Orbán Viktort, meghívta a fideszeseket is a tiszás Nemzeti Menetre, majd nem tudta szó nélkül hagyni a legújabb Hotel Lentulait

A harmadik közleményénél tart Magyar Péter ezen a szép, napos őszi vasárnapon.

I. Orbán pánikol

Nem sokkal ébredés után egy általános Orbán Viktor-szapulással melegített be a Tisza Párt elnöke, szerinte Orbán betegesen ragaszkodik a hatalomhoz, ezért fog elbukni pontosan hat hónap múlva, és aki a hatalomért bármire képes, abból kiveszik az emberség és elveszíti a kapcsolatát a valósággal, márpedig Orbán már itt tart, és pánik üzemmódba kapcsolt. Orbán bármit megtesz, csak hogy ne kelljen a megélhetési válságról, az orbáni inflációról, az egészségügy, a közlekedés vagy épp az oktatás szétveréséről beszélnie, írta Magyar.

Orbán eszerint, ha kell,

csal, hamisít, uszít, fenyeget, sámlira áll, dalolászik, unokázik, lejárat, vagy éppen háborúról hazudik,

sorolta a Tisza elnöke. Szerinte viszont a hazánknak olyan vezetőkre van szüksége, akik mindenkit képviselnek, azokat is, akik nem szavaznak rájuk, és azokat is, akik nem tudnak vagy nem akarnak választani „Most eljött az idő, hogy ezt az időszakot közösen lezárjuk és nyissunk egy új fejezetet."

II. A meghívás

Még dél előtt ismét jelentkezett Magyar, és a fentiek jegyében meghívta a Békemenet résztvevőit is a tiszás Nemzeti Menetre október 23-án, hiszen a Békemeneten résztvevők pont átérnek még oda. „Talán azért is érdemes eljönnötök, hogy ne csak a propagandán keresztül, hanem első kézből is hallhassátok, hogy a TISZA-kormány hogyan fog minden magyart, így Benneteket is képviselni”, írta, majd felsorolta, hogy a Tisza mit nem fog csinálni azok közül, amikkel a Fidesz vádolja őket, beleértve az adóemelést. (Szpojler: semmit.)



Magyar arra is kéri a békemenetelőket, hogy az adófizetői pénzből finanszírozott buszokra hívják meg azokat is, akik a Tisza-féle Nemzeti Menetre szeretnének jönni!

III. Egy kis Mi Hazánk-gyalulás

Még alig ért le a vasárnapi húsleves, máris újabb közlemény, ezúttal Dúró Dórába és a Mi Hazánkba száll bele Magyar, arról írva, hogy Dúróék csak álellenzékiek , valójában Orbán hatalmon tartásán dolgoznak, ezt jelzi Dúró interjúja is a propagandamédiában, jelesül a Hotel Lentulaiban.

Soha nem volt még egyértelműbb, ki Orbán Viktor valódi ellenzéke, és kik a kitartottjai, írta, majd immár a Mi Hazánk szavazóit is meghívta Nemzeti Menetre.