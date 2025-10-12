Megtalálta a Fidesz a 2026-os csodafegyvert: kisüzemi habzóbor-fetisisztákra és pacalimádókra gyúr a kormánypárt

Izgalmas agrár adócsökkentéseket jelentett be Nagy István parasztminiszter egy kukoricaföld elé vetítve a Facebookon. A bejelentés alapján a Fidesz mostanra tökélyre vitte a niche marketinget, és olyan jól szegmentált al-alcsoportokra is hatékonyan lő konkrét könnyítő intézkedésekkel mint a mezőgazdasági vontatók pótkocsijainak tulajdonosai, akiket most mentesítettek a járműveik utáni adófizetés alól.

A hiteltörlesztési moratóriumot kapó fagy- és aszálykárban érintettek ugyan első hallásra többen lehetnek, izgalmasabb viszont, hogy a spindoktorok felismerték, hogy a Pacalemberek mostanra megkerülhetetlen politikai tényezők lettek, úgyhogy fél évvel a választások előtt gyors technikai korrekciót hajtottak végre a marhahús esetében: az 5 százalékos áfakulcsot mostantól a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is kiterjesztik.

Legjobban az jár, aki a pótkocsis belsőséget késüzemi habzóborral öblíti le: utóbbira is bevezettek ugyanis egy 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt. A jó hírek után Nagy István a II. győrújfali káposztafesztiválra indult, várjuk a további bejelentéseket.