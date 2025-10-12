A moldáv vezetés súlyos hibát követ el azzal, hogy Oroszországot ellenséggé teszi az európai kapcsolataik építése érdekében – ezzel reagált Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra, hogy Moldova új katonai stratégiája Oroszországot súlyos fenyegetésnek nevezi.

„Ez egy meglehetősen konfrontatív, barátságtalan irány a hazánkkal szemben. Véleményünk szerint Moldova jelenlegi vezetői súlyos hibát követnek el”

– mondta Peszkov a TASZSZ-nak, majd megfenyegette Moldovát, arra utalva, hogy ők is Ukrajna sorsára juthatnak, ha Moszkva ellenében határozzák meg magukat.

„Úgy vélik, hogy az Európával való kapcsolatok kiépítésének irányvonala Oroszország teljes elítélését jelenti. Egy ország már elkövetett egy ilyen hibát. Ez semmi jót nem hozott ennek az egy országnak”

– mondta Putyin szóvívője.

Kisinyovban szerdán hagyta jóvá a moldáv kormány az új, 2035-ig szóló katonai stratégiáját, eszerint Oroszország jelenti a fő biztonsági fenyegetést Moldova számára. A Kreml szóvivője erre látta adekvátnak azt a választ, hogy akkor Ukrajnára utalva valóban alig burkolt háborús fenyegetést küld a szeptemberben a Nyugat-párti erőket újraválasztó országnak.

Peszkov emellett egy atomháborús fenyegetést is küldött mellesleg Ukrajnának, hogy elvegye Donald Trump kedvét az újabb támogatástól: ha az ukránok valóban megkapják és orosz célpontok ellen bevetik az amerikai Tomahawk-rakétákat, akkor azt Oroszország akár nukleáris támadásnak is tekintheti, jelezte a Kreml szóvivője.