Tizennyolc svájci rendőr sérült meg, amikor eldurvult egy palesztinpárti tüntetés Bernben

Szombat este 18 rendőr és két tüntető megsérült, amikor eszkalálódott egy palesztinpárti tüntetés Bern belvárosában. Az összecsapásokban 57 épületben keletkezett kár. A tüntetésen nagyjából ötezren vettek részt, a rendőrség 536 embert igazoltatott, akik különböző német és francia nyelvű svájci kantonokból érkeztek.

A demonstráció „2 év népirtás, 100 év ellenállás” címmel kezdetben békésen indult.

Délután 3 óra után körülbelül ötezer ember gyűlt össze a pályaudvar előttitéren.

Amikor a menet a Szövetségi tér felé elindult, az élen egy nagy fekete blokk kezdett kialakulni.

Amint a tömeg a Szövetségi Palotához ért, a fekete ruhás, maszkos csoport a Casino irányába akart továbbvonulni, de a rendőrség elállta az útjukat, ekkor kezdődött az utcai összecsapás. A rendőrség lezárta az állomást és több utcát is, és vízágyúval, könnygázzal és gumilövedékkel reagált az erőszakosan fellépő tüntetőkre. A rendőröket a tömeg kövekkel, vasrudakkal, bútorokkal, tűzoltókészülékekkel és petárdákkal dobálták. A zavargások több órán át tartottak, és a demonstráció csak este 9 óra után oszlott fel.

A tüntetésen hivatalosan a baloldali pártok nem vettek részt, és az Amnesty International is elhatárolódott a megmozdulástól, mivel a szervezők a felhívásukban a 2023. október 7-i támadásokat jogos ellenállásnak nevezték. A tüntetés másnapján Philippe Müller, a FDP (Liberális Demokrata Párt) kormánytagja és kantonális rendőrigazgató, vasárnap azt követelte, hogy tiltsák be az Antifát. Emellett azt is javasolta, hogy a maszkviselési tilalom megszegését, illetve az engedély nélküli tüntetésen való részvételt a jövőben súlyosabban büntessék. (Tages Anzeiger)