Újraválasztották a megpuccsolt polgármestert Kiskunfélegyházán

A vasárnap megtartott időközi polgármester-választáson a szavazatok 52,32 százalékával (3885 szavazat) újra Kiskunfélegyháza polgármesterévé választották Csányi Józsefet, aki ezúttal függetlenként indult. Csányi 2014 óta irányította a a Bács-Kiskun megyei várost a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum színeiben. Idén júliusban aztán váratlanul lemondott, el is tűnt pár hétre, majd augusztusban azzal állt elő, hogy a saját jegyzője és a frakciója megpuccsolta.

Csányi József és Lezsák Sándor

Egészen vad politikai belháború alakult ki a helyi jobboldalon belül. Korábbi szövetségesei azt állították róla, hogy zavarodottan viselkedett, luxuséletet élt, térfigyelő kamerával figyeltette a volt szeretőjét. Aztán végül leszólt a körzet országgyűlési képviselője, és kibékültek. Látva Csányi népszerűségét látva a puccsisták visszavonulót fújtak. Bár Balla László addigra összegyűjtötte a választási induláshoz szükséges aláírásokat, augusztus 25-én bejelentette, hogy „Lezsák Sándor elnök úr kérését tiszteletben tartva és a magam részéről elfogadva, a békesség és a köznyugalom megóvása érdekében” visszalép a jelöltségtől. Egyben a Csányiról közzétett vádiratot is törölte a Facebook-oldaláról.

Aztán a kapzsi árulókat emlegető Csányi is békülékenyebb lett, közölte, hogy leültek tisztázni a történteket a frakcióval, és „egyértelmű tiszta képet kaptunk azokról, akik téves információkkal látták el képviselőtársaimat”. Azóta úgy látja, ezzel „lehetőség nyílik arra, hogy a korábbi együttműködésünk tovább folytatódjon, és a valóban fontos dolgokra tudjunk koncentrálni”. Most Csányi ugyanazokkal a képviselőkkel dolgozhat tovább, akik a nyáron részt vettek a megbuktatásában.