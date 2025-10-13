A Hamász elengedte az első hét izraeli túszt, van köztük, aki magyar állampolgársággal is rendelkezik

Cikkünk frissül...

A Hamász átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén.

Az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre, de ennél pontosabb információ nincs az egészségügyi állapotukról.

Az izraeli hadsereg jelentése szerint a hét túsz megérkezett Izraelbe.

Az első szabadon engedett túszok között van a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.

Szijjártó Péter külön üdvözölte Miran kiszabadulását, megköszönve azt Trumpnak, Katarnak és Egyiptomnak.

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra. (MTI, Guardian)