A magyar állam az OTP-vel közösen 40 milliárd forintból felújítja a gödöllői Grassalkovich-kastélyt

100 millió euróból, azaz 40 milliárd forintból „újáépítik” a gödöllői Grassalkovich-kastélyt – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter és Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke. Az állam és a bank fele-fele arányban veszi ki a részét a munkálatok költségeiből.

A Csányi által felajánlott összeg a legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalás, amelyet magánszemély tett az elmúlt száz évben, mondta Lázár. „Ez méltó a legnagyobb magyar bankhoz, és méltó Magyarország legsikeresebb üzletemberéhez, Csányi Sándorhoz” – fogalmazott a miniszter.

Csányi azt mondta, Lázár János kereste meg őt, hogy fogadjon örökbe egy kastélyt, a választás pedig végül a Grassalkovich-kastélyra esett. Felújítják majd az épületeggyüttes összes szárnyát, a kertet, elbontják a kommunizmus alatt épület részeket és új kutatótermeket is építenek. Az épület ad otthont a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek, amely így a felújítás után képes lesz tudományos rendezvényeket tartani.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán korábban úgy harangozta be a döntést, hogy „Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban”.