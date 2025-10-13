Buda Péter: Oroszország eldobható, feláldozható eszköznek tekinti szövetségeseit

A Helyzet: van! hétfő reggeli adásában Buda Péter nemzetbiztonsági elemzővel beszélgettünk arról, hogyan szoktak belenyúlni az oroszok más országok választási kampányaiba. Az elemző elmondta, hogy az orosz infóhadviselés az egy sajátos nagystratégia az érvényre juttatására irányul. Ennek a nagystratégiának az alapja a felismerés, hogy egyrészt az orosz birodalmat helyre kell állítani.

„Ehhez viszont az út nem a Nyugat legyőzésén, hanem a megosztásán keresztül vezet. Tehát Nyugatot legyőzni, elfoglalni nem tudja, Oroszország nem is akarja. Tehát amikor a magyar miniszterelnök arra hivatkozik, hogy »jaj, milyen butaság azt gondolni, hogy Oroszország egyszer csak úgymond bekapja Európát«, ahogy ezt egyszer nyilatkozta is, az szándékosan félrevezető, mert Oroszország nem erre készül, hanem a nyugat megosztására”.

Buda Péter nemzetbiztonsági elemző és volt nemzetbiztonsági főtiszt Fotó: Németh Dániel/444

Az orosz nagystratégia egyik operatív eszköze az ideológiai megnyerés, a másik a megosztás, ami a nacionalista tendenciák erősítésén keresztül történik. Buda Péter szerint ennek a része az is, hogy Vlagyimir Putyin nyilvánosan Orbán Viktor támogatására buzdította a magyarokat. „Ugye úgy fogalmazott, hogy a nacionalista erőknek az erősödésével Európa újjá fog születni. Remélem, senki nem veszi komolyan, hogy Putyin elnök azt szeretné, hogyha egy újjászületett Európa egységes Európa nőne itt ki tőle nyugatra a szomszédban. Oroszország mindig is pontosan az ellenkezőjét akarta. Oroszország mindig is pontosan az ellenkezőjét akarta.”

A nemzetbiztonsági elemző szerint amikor Putyin elnök azt mondja, nagyon örül, hogy nacionalista erőknek köszönhetően Európa újjászületik, az magyarul azt jelenti: „Putyin elnök nagyon örül annak, hogy fragmentálódik Európa a nacionalista erők térnyerését követően, és ebben Orbán Viktor már régóta vezető szerepet játszik”.

Buda Péter arra figyelmeztetett, hogy Oroszország ezeket az úgynevezett szövetségeseit eldobható, feláldozható eszközöknek tekinti. „Aki abban hisz, hogy minket az oroszok szeretnek, ebből sürgősen gyógyuljon ki. Olvasson többet hidegháborús szakirodalmat, és azonnal rá fog jönni, hogy ez a legcinikusabb társaság, amelyet a Föld a hátán hordott. Ilyen esetekben tényleg eldobható eszközök vagyunk, amikor már nem vagyunk jók semmire, akkor egyszerűen nem foglalkoznak velünk, és olyan szituációkba fognak bennünket belehajtani, amelyekből mi fogunk nagyon-nagyon rosszul kijönni. Erre a XX. században megint csak számos példát sajnos nyújt a magyar történelem.”