Felborult egy mentőautó Egerben, egy arra járó mentőkutyás szabadította ki az utasokat

Oldalára borult egy mentőautó Egerben a Vörösmarty utca - Szvorényi utca kereszteződésében. A Heol információi szerint a jármű megkülönböztető jelzést használt, a személyautó sofőrje azonban ezt figyelem kívül hagyta és nekiütközött, de a baleset pontos körülményeit még vizsgálják a rendőrök. Egy mentőkutyás egyesület, a Hope Egyesület vezetője épp arra járt, ő segített kikászálódni a mentőből az utasoknak. „Ma mentőkutya vezetőnk Horváth Gábor tréningről hazafelé egy előtte balesetet szenvedett mentőautó dolgozóinak és betegének kiszabadításában segítkezett a helyszínen lévő civilekkel a hivatalos szervek megérkezéséig” – írják az oldalukon.

(Borítókép: Egri Válasz)