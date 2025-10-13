Hét ember állapota kritikus a szlovákiai vonatbaleset sérültjei közül

Kamil Šaško egészségügyi miniszter szerint a hétfő délelőtt a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében történt balesetet követően hét személy állapota kritikus, 14-en közepesen súlyosan, 70-en pedig könnyebben megsérültek – összesen tehát 91 személyt láttak el. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője szerint a vasút egyik alkalmazottja is a súlyos sérültek között van. A legsúlyosabb állapotban lévő sérülteket mentőhelikopter szállította Kassára.

A rendőrség arról tájékoztatta a sajtót, hogy az egyik mozdonyvezetővel alkohol-, illetve droggyorstesztet végeztettek, az eredmény pedig negatív lett. A másik mozdonyvezetővel a sérülései miatt nem tudták elvégeztetni a teszteket, ezért tőle biológiai mintát vesznek a kórházban. A Railpage.net portálra hivatkozva a szlovák média továbbá azt írja, hogy az egyik mozdonyvezető pillanatokkal az ütközés előtt kiugrott a szerelvényből. Beszámolók szerint az egyik mozdony kisiklott, és a vasúti töltés alján kötött ki, míg a mögötte lévő vasúti kocsi keresztbe fordult a sínen. A másik mozdony ugyan nem siklott ki, de súlyos kár keletkezett benne.

A Denník N-nek neve elhallgatását kérve nyilatkozott egy személy a ZSSK vezetéséből, szerinte a baleset valószínűsíthető oka az volt, hogy az egyik mozdonyvezető figyelmen kívül hagyta a fényjelző berendezést. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter korábban arról beszélt, hogy feltehetőleg a baleset oka az, hogy „az egyik mozdonyvezető nem adott elsőbbséget”. Hangsúlyozta, hogy a körülményeket még ki kell vizsgálni, ez csupán feltételezés. (via Napunk)