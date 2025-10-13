Igazi futballtörpe jutott ki a vébére: a Zöld-foki Köztársaság válogatottja története során először vívta ki a részvételt

Miután Stopira – aki egy bő évtizeden át a Videoton játékosa volt – belőtte a harmadikat Szváziföld ellen, biztossá vált, hogy a Kék Cápáknak becézett Zöld-foki-szigetek megnyerte a selejtezőcsoportot, többek között a nagy favorit Kamerunt is megelőzve. Ezzel a Zöld-foki Köztársaság lett a második legkisebb népességű ország (Izland után), amely bejutott a világbajnokságra.

A Világbank legfrissebb adatai szerint az Atlanti-óceánban fekvő, tíz szigetből álló szigetcsoport, a Zöld-foki-szigetek lakossága alig 525 000 fő. A szigetország (melynek hivatalos neve Zöld-foki Köztársaság) 1975-ben nyerte el függetlenségét Portugáliától, és először a Japánban és Dél-Koreában rendezett 2002-es világbajnokságon próbált meg kvalifikálni magát, akkor még sikertelenül.

A sikerkapitány: Bubista Fotó: DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP

A csapat azóta rengeteget fejlődött, és az elmúlt években az Afrikai Nemzetek Kupáján a várakozásokon felül teljesített, 2013-ban és 2023-ban is bejutott a negyeddöntőbe, jelenleg a 70. helyen áll a világranglistán. A szövetségi kapitány, a Bubista becenéven futó Pedro Leitão Brito öt éve irányítja a csapatot.

A mindössze tizenkét csapatot számláló hazai élvonal helyett a válogatott az elmúlt években nagymértékben támaszkodott a diaszpóra tagjaira – a BBC például ismerteti az ír Shamrock Roversben játszó Roberto „Pico” Lopes példáját, akit a LinkedIn-en talált meg a szövetség: az apja tizenhat éves korában hagyta el a szigeteket, ő maga pedig már Dublinban született, ír anyától. Jövőre ő is ott lehet az Észak-Amerikában rendezendő világbajnokságon. (via BBC)