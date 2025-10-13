Ingyen zacsikat osztanak a kakihoz egy lengyel nemzeti parkban

Lengyelország déli részén, a Tátrai Nemzeti Parkban (TPN) ingyenes ürülékgyűjtő zacskókat osztogatnak a túrázóknak, hogy ezzel ösztönözzék őket, hogy szedjék össze az ürüléküket és így csökkenjen a „székletszennyezés”. „Ez egy lépés a tisztább Tátra és a nagyobb turista-kényelem felé” – írták.

A zacskókat a park bejáratainál osztják ki, személyenként egyet. Háromrétegű védőburkolattal és egy speciális zselés betéttel rendelkeznek, amely segít a szagok semlegesítésében. A csomag toalettpapírt és antibakteriális törlőkendőt is tartalmaz.

„Használat után egyszerűen zárd le a zacskót, rögzítsd a hátizsákodra, vagy tedd valamelyik oldalzsebbe, majd dobd ki egy normál szemetesbe, lehetőleg a nemzeti parkon kívül” – írja a TPN.

A Tátrai Nemzeti Park Lengyelországban. Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA/NurPhoto via AFP

A park szerint, ha nem alkalmaznak ilyen megoldásokat, a természetben hátrahagyott ürülék – a vele együtt maradó papírral együtt – szennyezheti a talajt és a vizeket, emellett „elcsúfítja a tájat, és rontja más turisták élményét”. A TPN megjegyezte, hogy más országok – például az Egyesült Államok, Skócia és Norvégia – nemzeti parkjai már bevezettek hasonló típusú zacskókat.

A TPN jelenleg kísérleti program keretében kínálja ezeket a zacskókat, és arra buzdítja a felhasználókat, hogy osszák meg tapasztalataikat. A következő szakaszban a zacskók kereskedelmi forgalomba is kerülhetnek. „Nincs meghatározott határidő a kísérleti szakasz befejezésére” – mondta Szymon Ziobrowski, a park igazgatója a Lengyel Hírügynökségnek (PAP). „Figyeljük az érdeklődést, a zacskók kiosztásának ütemét és a felhasználói visszajelzéseket. Ezek elemzése után döntünk a projekt következő lépéséről.”

Ziobrowski hozzátette, hogy a park „nem zárja ki”, hogy a jövőben kötelezővé teheti a zacskók használatát, „de ebben a szakaszban még túl korai lenne ezt biztosan kijelenteni.”

(Notes from Poland)