Magánhelikopterrel a kiszáradt medrű tavakhoz

Micsoda véletlenek vannak: hétfő reggel arról írtunk, hogy pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét. Közben alighogy elkezdődött a „nemzeti konzultáció”, de a kormány már aláírásgyűjtésbe is kezdett „Brüsszel háborús tervei ellen”, mi pedig alaposan megnéztük, hogy a konzultációnál mi valósult meg abból, hogy Orbán Viktor azt ígérte, a jog és a politikai ízlés határán belül maradnak majd a kérdésekkel.
A hétvégén Orbán vezetésével újabb AI-videót terjeszt a fideszes propagandagépezet, melyben a magyarul beszélő Zelenszkij ajánlja a „Tiszafont”, és a videó láttán Török Gábor is arra jutott, hogy Fidesz kampányában egyre több a „nem eléggé átgondoltnak látszó tartalom.” Kovács kormányszóvívő szerint külföldi titkosszolgálati lejárató kampány az, hogy kiderült, az EU ellen kémkedett a magyar kormány.
A magyar válogatott pedig nyerni tudott az örmények elleni vébéselejtezőn, kedden azonban várhatóan nehezebb dolguk lesz Portugáliában.
Partmenti és drónós fotógalériával jelentkeztünk a Balaton és a Velencei tó mellől, ahol annyira alacsony a vízszint, hogy egyes partszakaszok mentén mindkét tó medrében száraz talajon lehet sétálni.
A hétvégén Moszkva egész nyíltan, Ukrajna példáját felemlegetve fenyegette meg Moldovát, míg Lukasenka elrendelte a belarusz hadsereg harckészültségi állapotának ellenőrzését. A Financial Times közben washingtoni források alapján írt arról, hogy az Egyesült Államok hírszerzése részletes információkkal segíti Ukrajnát abban, hogy hosszú hatótávolságú csapásokat mérjen az orosz energetikai létesítményekre, és már Trump is nyilvánosan beszél arról, hogy Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának. Mmegírtuk azt is, hogy nem csökken az amerikai szankciók miatti szerbiai üzemanyag-para, hiába növelte a MOL a szállításait, miközben a szerb elnök csalódott az oroszok ajánlatában.
Hétfőn már Trump részvételével zajlik majd a békecsúcstalálkozó Izrael és a Hamász között, az amerikai elnököt nagy tömeg éltette Izraelben, miközben Netanjahut kifütyülték. Az elnök szerint már vége is a háborúnak, miközben Gázában fegyveres összecsapások törtek ki a Hamász és rivális klánok között. Trump ezzel együtt sem kapta meg a Nobel-békedíjat, de a győztes María Corina Machado elmondása szerint neki ajánlotta. És hír volt még a világból, hogy
és kiderült, hogy Tony Blair hivatalban levő miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel a Downing Street 10-ben.
A hétvégén 79 éves korában meghalt az Oscar-díjas Diane Keaton.
Randi- és találkozási pontként is emlegetik azt az oszlopot, ami múlt héten jelent meg a Blahán. A Trash of Köztér alapítójával próbáltunk utánajárni, mi is ez az egész, és mi köze van az egésznek az űrodüsszeiához, a pi-hez és a politikusok átadásmániájához.
Interjúztunk Benkó Bencével, az az Apertúra alapítójával: a társulat nemrég fontos szakmai díjat kapott különleges Sirály-rendezéséért, a beszélgetés során Csehov mellett a hazai független színházi színtér helyzetéről is volt szó. Megjelent nálunk Dragomán György Puskák vagy galambok című novellája, ami húsz év után aktuálisabb, mint valaha, beszámoltunk Krasznahorkai László első, Nobel utáni posztjáról is, és megnéztük a sorozatot Amanda Knoxról, aki húszévesen Olaszországba ment tanulni, de meggyanúsították a lakótársa meggyilkolásával, és évekig tartott, mire tisztázni tudta magát.
Az orosz elnök nyíltan kiállt Orbán Viktor újraválasztása mellett. Mit jelent ez az esélyekre nézve? Miért kerültek az ukránok a kampány célkeresztjébe? És meddig fajulhat felek közti provokáció? Hétfő reggel Rényi Pál Dániel és Takács Lili elemeznek a stúdióban.
9:50-kor indult Budaörsről, majd a település közelében eltűnt a radarról. 14:35-kor aztán újra feltűnt, és visszarepült Budaörsre.
De sikerült? Megnéztük az első olyan, kormány által fizetett nemzeti konzultációt, amit a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetettek be.
A Balaton és a Velencei-tó vízszintje olyan alacsony lett, hogy egyes partszakaszoknál száraz talajon lehet sétálni a medrekben. A Vízügy és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is felhívta rá a figyelmet, hogy a vízszintingadozás természetes. De ettől még sürgősen szükség lenne „a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére”.
Lett egy oszlop a Blahán, amit lényegében csak azért hoztak létre, hogy legyen egy oszlop, ahol lehet találkozni. A Trash of Köztér alapítójával próbáltunk utánajárni, mi köze van az egésznek az űrodüsszeiához, a pi-hez és a politikusok átadásmániájához.
Senki nem menekül: a miniszterelnök ígérete szerint minden városban és minden faluban ott lesznek az aláírásgyűjtők.
Itt tart Magyarország miniszterelnöke fél évvel a választások előtt.
„Egyre többször látszik úgy, mintha már nem hideg profik irányítanák a kormánypárt kampányát”, írta az Orbán által ma posztolt AI-videó után.
Az esetről szóló cikket szerző Panyi Szabolcs tisztázta, hogy hogyan készült az anyag. Spoiler: külföldi titkosszolgálatok nélkül.
Az ellenzéki politikus azért tett panaszt, mert a rendőrség elutasította a feljelentését arra hivatkozva, hogy a munkálatok a kormányhivatal engedélyével zajlottak. Az ügyészség a rendőrségnek adott igazat.
Egy decemberi jogszabálymódosításra hivatkoznak, miszerint a védett személyek útjai öt évig titkosak.
A statisztikai hivatal szerint az első félévben a munkavállalók 16 százalékának összegszerűen is kevesebb volt a bruttója, mint egy évvel korábban.
Cikkünk után tájékoztatást adott a részletekről a dél-koreai üzem.
Hazai pályán a pótselejtezőt érő második hely szempontjából fontos meccsen nyertünk a vb-selejtező harmadik fordulójában.
A Kreml úgy megbántódott azon, hogy a moldávok biztonsági fenyegetésnek nevezték Oroszországot, hogy rögtön küldött egy konkrét háborús fenyegetést.
Mi baj származhatna abból, hogy a belarusz alakulatok egy részének a legmagasabb harckészültségi szintben kell lennie?
Az FT szerint Washington nagyon konkrét információkkal segíti a Barátsághoz hasonló létesítmények elleni ukrán dróntámadásokat.
Az amerikai elnök fontolóra vette, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának, amivel szerinte „új szintre” emelhetné Kijev háborús képességeit Oroszországgal szemben.
A NIS az egyetlen finomító Szerbiában, és a szankciók közvetlenül veszélyeztetik az ország üzemanyag-ellátását. Bár a MOL növeli a szállításokat, ezek nem pótolják teljesen a horvát vezeték kiesését.
Csak az év végéig kötnének velük gázszserződést. Nemrég az amerikaiak azt kérték a szerb kormánytól, hogy túrják ki az oroszokat az állami energiacégből.
Trump vezeti a békecsúcsot Egyiptomban, Netanjáhut kifütyülték.
Az elnök Izraelbe utazik a túszok szabadon engedésének felügyeletére, majd Egyiptomban nemzetközi békecsúcson vesz részt.
Ezután merje bárki azt mondani, hogy Donald Trump nem nagylelkű.
Egy éven belül ez a negyedik kormány Franciaországban. Kulcskérdés, sikerül-e elfogadni a költségvetést pár héten belül. Az ellenzék már most bizalmatlansági indítványról és kormánybuktatásról beszél.
Donald Trump nem hajlandó tárgyalni a demokratákkal, inkább ezreket rúg ki a minisztériumokból és állami hatóságoktól.
Légitámadás, tankok, megrohamozott határőrségek: nem nézik jó szemmel a tálibok pakisztáni akcióit.
Két éve folynak a harcok Szudánban. Most Darfur utolsó nagyvárosát is elfoglalná az RSF nevű milícia.
A kis pártok sok miniszteri helyet kaptak, de a cseh lapok szerint ennek Andrej Babiš megkérte az árát.
Jeffrey Epstein, Bill Clinton és a yorki herceg is szerepelnek a most nyilvánosságra hozott feljegyzésekben.
Az Oscar-díjas színésznő 79 éves volt.
Újra meg kell találni a színház helyét a táplálékláncban – mondja Benkó Bence, az Apertúra alapítója, aki fontos szakmai díjat kapott különleges Sirály-rendezéséért. Ha nem változik a helyzet, a tehetséges kollégái csomagolnak és elmennek, csak nem Moszkvába, mint Csehov idejében, hanem Berlinbe.
„1986 november huszonharmadikán népszavazás volt Romániában. A békét kellett támogatni” – ezzel az apropóval írt húsz éve novellát Dragomán György. Ma, a békepártinak mondott aláírásgyűjtés elindításának napján aktuálisabb, mint valaha.
Az író a Nobel-díj odaítélése óta először posztolt a Facebook-oldalán.
Amanda Knox húszévesen Olaszországba ment tanulni, de meggyanúsították a lakótársa meggyilkolásával, és évekig tartott, mire tisztázni tudta magát. A sokkoló eset már többeket megihletett, a Knox közreműködésével készült sorozat viszont azzal kecsegtet, hogy elmeséli az igazságot. Megnéztük, tényleg meggyőző-e.
