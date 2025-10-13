Magánhelikopterrel a kiszáradt medrű tavakhoz

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a mögöttünk lévő hétvége híreivel, cikkeivel. Ma is lesz majd nyolctól Helyzet: van! című élő műsorunk, érdemes lesz velünk tartani. Addig is, négy cikket külön is ajánljunk:

Az élet itthon

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Micsoda véletlenek vannak: hétfő reggel arról írtunk, hogy pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét. Közben alighogy elkezdődött a „nemzeti konzultáció”, de a kormány már aláírásgyűjtésbe is kezdett „Brüsszel háborús tervei ellen”, mi pedig alaposan megnéztük, hogy a konzultációnál mi valósult meg abból, hogy Orbán Viktor azt ígérte, a jog és a politikai ízlés határán belül maradnak majd a kérdésekkel.

A hétvégén Orbán vezetésével újabb AI-videót terjeszt a fideszes propagandagépezet, melyben a magyarul beszélő Zelenszkij ajánlja a „Tiszafont”, és a videó láttán Török Gábor is arra jutott, hogy Fidesz kampányában egyre több a „nem eléggé átgondoltnak látszó tartalom.” Kovács kormányszóvívő szerint külföldi titkosszolgálati lejárató kampány az, hogy kiderült, az EU ellen kémkedett a magyar kormány.

És hír volt még a hétvégén, hogy

A magyar válogatott pedig nyerni tudott az örmények elleni vébéselejtezőn, kedden azonban várhatóan nehezebb dolguk lesz Portugáliában.

Fotó: Bankó Gábor/444

Partmenti és drónós fotógalériával jelentkeztünk a Balaton és a Velencei tó mellől, ahol annyira alacsony a vízszint, hogy egyes partszakaszok mentén mindkét tó medrében száraz talajon lehet sétálni.

Világok dolgai

Putyin Szocsiban, a Valdaj fórumán
Fotó: KREMLIN PRESS SERVICE/Anadolu via AFP

A hétvégén Moszkva egész nyíltan, Ukrajna példáját felemlegetve fenyegette meg Moldovát, míg Lukasenka elrendelte a belarusz hadsereg harckészültségi állapotának ellenőrzését. A Financial Times közben washingtoni források alapján írt arról, hogy az Egyesült Államok hírszerzése részletes információkkal segíti Ukrajnát abban, hogy hosszú hatótávolságú csapásokat mérjen az orosz energetikai létesítményekre, és már Trump is nyilvánosan beszél arról, hogy Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának. Mmegírtuk azt is, hogy nem csökken az amerikai szankciók miatti szerbiai üzemanyag-para, hiába növelte a MOL a szállításait, miközben a szerb elnök csalódott az oroszok ajánlatában.

Hétfőn már Trump részvételével zajlik majd a békecsúcstalálkozó Izrael és a Hamász között, az amerikai elnököt nagy tömeg éltette Izraelben, miközben Netanjahut kifütyülték. Az elnök szerint már vége is a háborúnak, miközben Gázában fegyveres összecsapások törtek ki a Hamász és rivális klánok között. Trump ezzel együtt sem kapta meg a Nobel-békedíjat, de a győztes María Corina Machado elmondása szerint neki ajánlotta. És hír volt még a világból, hogy

és kiderült, hogy Tony Blair hivatalban levő miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel a Downing Street 10-ben.

A hétvégén 79 éves korában meghalt az Oscar-díjas Diane Keaton.

Jó dolgok

Fotó: 444

Randi- és találkozási pontként is emlegetik azt az oszlopot, ami múlt héten jelent meg a Blahán. A Trash of Köztér alapítójával próbáltunk utánajárni, mi is ez az egész, és mi köze van az egésznek az űrodüsszeiához, a pi-hez és a politikusok átadásmániájához.

Interjúztunk Benkó Bencével, az az Apertúra alapítójával: a társulat nemrég fontos szakmai díjat kapott különleges Sirály-rendezéséért, a beszélgetés során Csehov mellett a hazai független színházi színtér helyzetéről is volt szó. Megjelent nálunk Dragomán György Puskák vagy galambok című novellája, ami húsz év után aktuálisabb, mint valaha, beszámoltunk Krasznahorkai László első, Nobel utáni posztjáról is, és megnéztük a sorozatot Amanda Knoxról, aki húszévesen Olaszországba ment tanulni, de meggyanúsították a lakótársa meggyilkolásával, és évekig tartott, mire tisztázni tudta magát.

Boríz

Fotó: 444

Volt ezúttal is, szokás szerint egyelőre csak a hosszabb, előfizetőknek szóló verzió érhető el, de hétfőn jön majd az ingyenes, rövidebb változat is.

Bele tud-e nyúlni Putyin a magyar választási kampányba? És hogyan?

Az orosz elnök nyíltan kiállt Orbán Viktor újraválasztása mellett. Mit jelent ez az esélyekre nézve? Miért kerültek az ukránok a kampány célkeresztjébe? És meddig fajulhat felek közti provokáció? Hétfő reggel Rényi Pál Dániel és Takács Lili elemeznek a stúdióban.

444.hu
POLITIKA

Pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét

9:50-kor indult Budaörsről, majd a település közelében eltűnt a radarról. 14:35-kor aztán újra feltűnt, és visszarepült Budaörsre.

Kaufmann Balázs, Windisch Judit
POLITIKA

Így néz ki az, ami Orbán szerint a jog meg a politikai jó ízlés határain belül marad

De sikerült? Megnéztük az első olyan, kormány által fizetett nemzeti konzultációt, amit a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetettek be.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Apokaliptikus látványt nyújtanak a legnépszerűbb tavaink

A Balaton és a Velencei-tó vízszintje olyan alacsony lett, hogy egyes partszakaszoknál száraz talajon lehet sétálni a medrekben. A Vízügy és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is felhívta rá a figyelmet, hogy a vízszintingadozás természetes. De ettől még sürgősen szükség lenne „a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére”.

Bankó Gábor
fotó

Akkor most a majmok azok az emberek, akik várnak a buszra?

Lett egy oszlop a Blahán, amit lényegében csak azért hoztak létre, hogy legyen egy oszlop, ahol lehet találkozni. A Trash of Köztér alapítójával próbáltunk utánajárni, mi köze van az egésznek az űrodüsszeiához, a pi-hez és a politikusok átadásmániájához.

Bódog Bálint
Város

Még a nemzeti konzultáció sem ért véget, de már indul is az aláírásgyűjtés „Brüsszel háborús tervei ellen”

Senki nem menekül: a miniszterelnök ígérete szerint minden városban és minden faluban ott lesznek az aláírásgyűjtők.

Takács Lili
belföld

Orbán Viktor még egyet csavart az ukránozós tiszázáson: új AI-videóján már a magyarul beszélő Volodimir Zelenszkij mutatja be a „Tiszafont”

Itt tart Magyarország miniszterelnöke fél évvel a választások előtt.

Takács Lili
agybaj

Török Gábor szerint a Fidesz kampányában egyre több a „nem eléggé átgondoltnak látszó tartalom”

„Egyre többször látszik úgy, mintha már nem hideg profik irányítanák a kormánypárt kampányát”, írta az Orbán által ma posztolt AI-videó után.

Haász János
belföld

A kormányszóvivő szerint külföldi titkosszolgálati lejárató kampány az, hogy kiderült, az EU ellen kémkedett a magyar kormány

Az esetről szóló cikket szerző Panyi Szabolcs tisztázta, hogy hogyan készült az anyag. Spoiler: külföldi titkosszolgálatok nélkül.

Kaufmann Balázs
belföld

Az ügyészség szerint nem volt műemlékrombolás a hatvanpusztai építkezésen, így visszadobták Hadházy Ákos panaszát

Az ellenzéki politikus azért tett panaszt, mert a rendőrség elutasította a feljelentését arra hivatkozva, hogy a munkálatok a kormányhivatal engedélyével zajlottak. Az ügyészség a rendőrségnek adott igazat.

Rovó Attila
POLITIKA

2030-ig nem adja ki a kormány, hogy Orbán kivel, mivel és hova utazott idén

Egy decemberi jogszabálymódosításra hivatkoznak, miszerint a védett személyek útjai öt évig titkosak.

Rovó Attila
POLITIKA

Meglepő adatot közölt a KSH a magyar fizetésekről: az emberek egyharmadának kevesebbet ér a bére, mint tavaly

A statisztikai hivatal szerint az első félévben a munkavállalók 16 százalékának összegszerűen is kevesebb volt a bruttója, mint egy évvel korábban.

Haász János
gazdaság

Lítiumos anyag szivárgott a debreceni katódgyárban, a mentés során egy dolgozó is megsérült

Cikkünk után tájékoztatást adott a részletekről a dél-koreai üzem.

Kaufmann Balázs
belföld

Hozta a kötelezőt Örményország ellen a magyar válogatott, 2-0-ra győzött

Hazai pályán a pótselejtezőt érő második hely szempontjából fontos meccsen nyertünk a vb-selejtező harmadik fordulójában.

Benics Márk
foci

Moszkva Ukrajna sorsára figyelmeztetve megfenyegette Moldovát

A Kreml úgy megbántódott azon, hogy a moldávok biztonsági fenyegetésnek nevezték Oroszországot, hogy rögtön küldött egy konkrét háborús fenyegetést.

Kolozsi Ádám
külföld

Lukasenka elrendelte a belarusz hadsereg harckészültségi állapotának ellenőrzését

Mi baj származhatna abból, hogy a belarusz alakulatok egy részének a legmagasabb harckészültségi szintben kell lennie?

Takács Lili
külföld

A magyar kormány által kitiltott Robert Brovdi egységeit valójában az amerikai hírszerzés segíthette az orosz olajrendszer elleni támadásokban

Az FT szerint Washington nagyon konkrét információkkal segíti a Barátsághoz hasonló létesítmények elleni ukrán dróntámadásokat.

Kolozsi Ádám
külföld

Már Trump is nyilvánosan beszél arról, hogy Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának

Az amerikai elnök fontolóra vette, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának, amivel szerinte „új szintre” emelhetné Kijev háborús képességeit Oroszországgal szemben.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Nem csökken az amerikai szankciók miatti szerbiai üzemanyag-para, hiába növelte a MOL a szállításait

A NIS az egyetlen finomító Szerbiában, és a szankciók közvetlenül veszélyeztetik az ország üzemanyag-ellátását. Bár a MOL növeli a szállításokat, ezek nem pótolják teljesen a horvát vezeték kiesését.

Takács Lili
külföld

A szerb elnök csalódott az oroszok ajánlatában

Csak az év végéig kötnének velük gázszserződést. Nemrég az amerikaiak azt kérték a szerb kormánytól, hogy túrják ki az oroszokat az állami energiacégből.

Czinkóczi Sándor
külföld

400 ezren ünnepelték a békét és Trumpot Tel Avivban, hétfőn szabadon engedik a túszokat

Trump vezeti a békecsúcsot Egyiptomban, Netanjáhut kifütyülték.

Kolozsi Ádám
külföld

Trump szerint vége a háborúnak Gázában – az elnök úton van Izraelbe

Az elnök Izraelbe utazik a túszok szabadon engedésének felügyeletére, majd Egyiptomban nemzetközi békecsúcson vesz részt.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Donald Trump nem kérte el María Corina Machadótól a Nobel-békedíját, pedig szerinte ha kéri, Machado odaadta volna neki

Ezután merje bárki azt mondani, hogy Donald Trump nem nagylelkű.

Takács Lili
külföld

Megalakult az új francia kormány

Egy éven belül ez a negyedik kormány Franciaországban. Kulcskérdés, sikerül-e elfogadni a költségvetést pár héten belül. Az ellenzék már most bizalmatlansági indítványról és kormánybuktatásról beszél.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Kirúgások kezdődtek az amerikai államigazgatásban a kormányzati leállás miatt

Donald Trump nem hajlandó tárgyalni a demokratákkal, inkább ezreket rúg ki a minisztériumokból és állami hatóságoktól.

Kaufmann Balázs
külföld

Katonai összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között

Légitámadás, tankok, megrohamozott határőrségek: nem nézik jó szemmel a tálibok pakisztáni akcióit.

Kolozsi Ádám
külföld

Legalább hatvan ember lett tüzérségi támadás áldozata egy szudáni menekülttáborban

Két éve folynak a harcok Szudánban. Most Darfur utolsó nagyvárosát is elfoglalná az RSF nevű milícia.

Kaufmann Balázs
külföld

Az Autósok kapják a környezetvédelmet: Csehországban megállapodott Babiš és két kis párt a kormányalakításról

A kis pártok sok miniszteri helyet kaptak, de a cseh lapok szerint ennek Andrej Babiš megkérte az árát.

Haász János
külföld

Tony Blair hivatalban levő miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel a Downing Street 10-ben

Jeffrey Epstein, Bill Clinton és a yorki herceg is szerepelnek a most nyilvánosságra hozott feljegyzésekben.

Takács Lili
külföld

Meghalt Diane Keaton

Az Oscar-díjas színésznő 79 éves volt.

Haász János
kult

„Jövő áprilisig itt ülünk a kivégzőosztag előtt”

Újra meg kell találni a színház helyét a táplálékláncban – mondja Benkó Bence, az Apertúra alapítója, aki fontos szakmai díjat kapott különleges Sirály-rendezéséért. Ha nem változik a helyzet, a tehetséges kollégái csomagolnak és elmennek, csak nem Moszkvába, mint Csehov idejében, hanem Berlinbe.

Gócza Anita
színház

Dragomán György: Puskák vagy galambok

„1986 november huszonharmadikán népszavazás volt Romániában. A békét kellett támogatni” – ezzel az apropóval írt húsz éve novellát Dragomán György. Ma, a békepártinak mondott aláírásgyűjtés elindításának napján aktuálisabb, mint valaha.

Haász János
könyv

„Krasznahorkai László hálás az Elkerülhetetlen Véletlennek”

Az író a Nobel-díj odaítélése óta először posztolt a Facebook-oldalán.

Haász János
könyv

Négy évet ült ártatlanul, de most a róla készült sorozattal visszavág mindenkinek

Amanda Knox húszévesen Olaszországba ment tanulni, de meggyanúsították a lakótársa meggyilkolásával, és évekig tartott, mire tisztázni tudta magát. A sokkoló eset már többeket megihletett, a Knox közreműködésével készült sorozat viszont azzal kecsegtet, hogy elmeséli az igazságot. Megnéztük, tényleg meggyőző-e.

Inkei Bence
bűnügy
Podcast

Borízű hang #241 [H]: A halálra elemezgetett baath sajttorta

Batu, a fideszes békeharcos. Kónya Endre személyes brandje. Vadkárellenesek fenyegetik a gyerekeinket. Nyílt csalás Tiszaburán. Erőfelmérés október 23-án. Sörkorrupció. Melyik Rogán-feleség a rendszer legnagyobb nyertese?

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast