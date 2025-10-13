Már Trump is nyilvánosan beszél arról, hogy Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának

Donald Trump Amerikai elnököt úton Izraelbe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdezték arról, küldene-e nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat Ukrajnának. „Majd meglátjuk… Lehet, hogy igen”, válaszolta a BBC tudósítása szerint.

A kijelentés nem sokkal azután hangzott el, hogy az elmúlt hétvégén másodszor is telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki erősebb katonai képességeket kért Oroszország elleni ellentámadásokhoz.

Szeptember végén már J.D. Vance alelnök is arról beszélt, hogy Trump gondolkozik azon, hogy nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának.

Tomahawk rakéta indítása a USS Preble rakétarombolóról. Ezt a hajót szerelhetik fel a Lockheed Martin lézerfegyvere, a HELIOS első példányával, amit 2023-tól valós körülmények között tesztelhetnek. Fotó: WOODY PASCHALL/AFP

A Tomahawk rakéták hatótávolsága 2 500 kilométer, így Ukrajna akár Moszkvát is elérhetné velük. Trump beszélt arról is, hogy akár közvetlenül is tárgyalhat Oroszországgal a rakétaszállítás kérdéséről. „Elmondhatom nekik, hogy ha a háború nem rendeződik, lehet, hogy megteszünk bizonyos lépéseket… Akarják, hogy Tomahawkok induljanak az irányukba? Nem hiszem”, fogalmazott.

Kijev több alkalommal kért nagy hatótávú fegyvereket, melyekkel a fronttól távoli orosz városokra is csapásokat mérne. Az ukrán főváros mellett más városok is rendszeresen orosz drón- és rakétacsapások célpontjai, amelyek különösen az energiaellátást sújtották.

A Fehér Ház ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg nemrég azt sugallta, hogy Trump engedélyezett mélyen orosz területre mérendő csapásokat, kijelentve: „a háborúban nincsenek érinthetetlen területek”. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban úgy nyilatkozott: „Legyenek azok Tomahawkok vagy más rakéták, nem fogják megváltoztatni a háború menetét.”