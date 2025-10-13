Minden kényszerintézkedést megszüntettek a fővárosi parkbiznisz szereplőivel szemben

„A megkeresésben írt ügyben egyetlen terhelt sem áll kényszerintézkedés hatálya alatt”, válaszolta kérdésünkre a Baranya Megyei Főügyészség sajtószóvivője. A kérdésünk a fővárosi „parkbiznisz” néven elhíresült bűnügy kulcsfigurájára vonatkozott, információnk szerint ugyanis Z. Zsolt házi őrizetét a múlt héten megszüntették. Az ügyészség válasza szerint tehát nemcsak az ő, hanem az ügyben érintett más gyanúsítottak kényszerintézkedését is megszüntették.

Az ügyben ilyen autókat foglalt le a NAV tavaly.

Ezután joggal merült fel, hogy esetleg a nyomozást is megszüntették, ezért további kérdéseket küldtünk az ügyészségre. A válaszból kiderült, hogy erről nincs szó, a nyomozás lezajlott, de a vádemelésről még nem döntöttek: „A nyomozás befejeződött. A nyomozó hatóság befejezési javaslattal az iratokat megküldte a Baranya Vármegyei Főügyészségnek. Az ügyészség rövid időn belül dönt a vádemelés kérdésében.”

Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát, a fővárosi parkbiznisz háttéremberét és állítólagos kulcsfiguráját tavaly márciusban tartóztatták le különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, illetve üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt, aztán idén tavasszal a börtönből házi őrizetbe került.

A szabad európás Kerényi György öt évvel ezelőtt akkor nem túl nagy figyelmet kapó cikksorozatban mutatta be, hogy egy néhány cégből álló, a háttérben ugyanahhoz az üzleti körhöz tartozó céghálózat hogyan sajátította ki évtizedek óta a fővárosi kerületek hosszú távú parkgondozási keretszerződéseit. Teljesen függetlenül attól, hogy az adott kerületben kormánypárti vagy ellenzéki volt-e éppen a vezetés. Ennek a hálózatnak a nagyobb tagjai a Pannon Park Forest Kft., a DeerGarden Kft., a Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft. és a ZÖFE (Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő) Kft., illetve az Umbrella Holding. A nagyságrend érzékeltetésére: csak a 2022-es üzleti évben a cégháló tagjainak összesített bevétele meghaladta a 19 milliárd forintot.

Ezek a cégek néha konzorciumban, néha papíron egymás ellen indultak. „Látszólag több versenyző van, de valójában csak az ő szatellitcégeik, érdekeltségeik versenyeznek” - mondta a Szabad Európa egyik bennfentes forrása.

A NER előtti, még nem kézivezérelt Gazdasági Versenyhivatal fel is figyelt az akkor már régóta működő rendszerre, és 2009-ben kartellezés gyanújával vizsgálta is a Pannon Parkot, a Parkfenntartót, a DeerGardent és a ZÖFE-t, de nem találtak elegendő bizonyítékot, pedig házkutatást is tartottak.

Maga Z. Zsolt már ezekben a 2020-as cikkekben is az egész ügy valós kulcsszereplőjeként került elő, annak ellenére, hogy papíron nem vitt szerepet a legtöbb cégben, a Pannon Parknak azonban egy évtizeden át volt a tulajdonos-ügyvezetője.

Z. nemcsak a zöldbizniszben, hanem az építőiparban és más ágazatokban is utazott, a Szabad Európa szerint így került üzleti kapcsolatba Tasnádi Lászlóval, Pintér Sándor korábbi államtitkárával és bizalmi emberével, akivel közös cége volt, akárcsak annak az MSZP-s Molnár Zsolt parlamenti képviselőnek a feleségével, akinek egy gazdasági bűnügy miatt nemrég vonták meg a mentelmi jogát.