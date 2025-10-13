Mindössze nyolc embert foglalkoztat a Temu európai leányvállalata, amely megduplázta uniós nyereségét

A kínai Temu online piactér európai leányvállalata, a dublini székhelyű Whaleco Technology 2024-ben közel megtriplázta adózás előtti nyereségét, amely így elérte a 120 millió dollárt, miközben mindössze nyolc alkalmazottat foglalkoztatott. A cég bevétele 1,7 milliárd dollárra nőtt, köszönhetően a közösségi médiában intenzíven hirdetett, rendkívül olcsó termékeinek és az európai fogyasztók gyorsan növekvő érdeklődésének. Az uniós piacokon már több mint 115 millió vásárló használja a Temut, ami az EU lakosságának negyedét jelenti.

Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A jókora nyereség ellenére a Temu mindössze 18 millió dollár társasági adót fizetett, ebből 3 milliót az új, globális minimumadó miatt. Adószakértők és civil szervezetek szerint ez aránytalanul alacsony összeg ahhoz képest, hogy a Temu európai forgalma a becslések szerint elérhette akár a 10 milliárd dollárt is. A bírálatok szerint a vállalat egy több országon átívelő, adóoptimalizált struktúrát működtet, amelynek célja, hogy a lehető legkevesebb adót kelljen fizetnie Európában – miközben a helyi kiskereskedők jóval nagyobb terhekkel küzdenek.

Az ügy ismét rávilágított arra, mekkora előnyben vannak a kínai e-kereskedelmi óriások az uniós cégekkel szemben. Az EU hamarosan bezárja azt a kiskaput, amely eddig vámmentességet biztosított a 150 eurónál kisebb értékű, főként Kínából érkező csomagoknak – ezekből tavaly napi 12 millió érkezett. A Temu mindeközben tagadja az adóelkerülést, és azt állítja, hogy ír leányvállalata valódi tevékenységet végez, a cég pedig hosszú távon jogkövető, fenntartható európai jelenlétet kíván kiépíteni.

Michael McGrath, az EU igazságügyi biztosa még korábban megdöbbenését fejezte ki a Shein és Temu kínai online platformokon forgalmazott áruk veszélyessége miatt. Az EU szerinte szigorú fellépést tervez a népszerű kereskedelmi platformok ellen, és határozottan ígéri a törvényt sértő áruk kiszűrését. (via The Guardian)