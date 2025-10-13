Nocsak, hol fejlesztették a kormányhivatalok interaktív térképét?

Azután, hogy a Fidesz egy különös tiszás adatszivárgásból építi az újabb ukránozós kampányát, amelynek az az alapállítása, hogy ukrán fejlesztők készítették a Tisza applikációját, és ami már ott tart, hogy Orbán AI-videóján a magyarul beszélő Volodimir Zelenszkij mutatja be a „Tiszafont”, egy olvasónk felhívta a figyelmünket, hogy tekintsük meg a kormanyhivatalok.hu weboldalt, a Kormányhivatalok hivatalos honlapját.
Meglepődtünk.
Az oldalnak fontos eleme egy interaktív térkép, amelyen információkhoz lehet jutni a megyei és a járási kormányhivatalokról és a kormányablakokról. Ehhez egy olyan térképalkalmazás épül be az oldalba, amelyet egy Leaflet nevű fejlesztőcég készített. Ez egy ukrán vállalkozás, a kormányhivatali oldalon is ott szerepel a térkép jobb alsó sarkában az ukrán zászló.
Sőt, ha kattintunk a nevükre, eljutunk a Leaflet honlapjára, amely rögtön egy közleménnyel nyit. Ebből kiderül, hogy a céget 14 évvel ezelőtt Volodymyr Agafonkin, egy Kijevben élő ukrán hozta létre. Ezt írják: „Most orosz bombák hullanak Volodymyr szülővárosára. A családja, barátai, szomszédai – több ezer és ezer csodálatos ember – menedéket keresnek, vagy az életükért küzdenek. Az orosz katonák már tízezrével gyilkoltak meg civileket, köztük nőket és gyerekeket, és tömeges háborús bűnöket követnek el: csoportos nemi erőszakot, kivégzéseket, fosztogatást, valamint polgári menedékhelyek és kulturálisan jelentős helyek szándékos bombázását. A halálos áldozatok száma folyamatosan nő, és Ukrajnának szüksége van a segítségedre.”
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.