Nyolc európai autógyár válhat feleslegessé a kínai elektromos dömping miatt

A Szegeden is gyárat építő BYD és a többi, Európába tartó kínai autógyár miatt jelentős túlkínálat alakulhat ki az európai piacon, és néhány éven belül nyolc európai gyár is feleslegessé válhat. Ezzel számol legalábbis Fabian Piontek, az AlixPartners tanácsadó cég németországi igazgatója, aki a Bloombergnek arról beszélt, hogy az európai autógyártók termelése a következő években évi egy-két millió járművel csökkenhet, ezt a volument már a kínai márkák fogják tőlük elvinni.

Az európai autógyárak már most is csak 55 százalékos kapacitáskihasználtsággal üzemelnek átlagosan, a legrosszabbul a Stellantis, azon belül pedig az Alfa Romeo áll, ők már 45%-os kapacitásnál tartanak.

A kínai gyártók idén még csak 5 százalékos részt hasítanak ki az európai autópiacból, de az eladásai számaik gyorsan nőnek, 2030-ra már 10 százalékkal kalkulálnak. Bár a kínai autókonszernek között is nagy a verseny, a BYD kiemelkedni látszik, az elektromos autók piacán már a Teslát is megelőzték.

A BYD elektromos autói egy kelet-kínai kikötőben 2023. szeptember 11-én. Fotó: AFP

Az épülő szegedi üzem mellett a BYD-nak Brazíliában, Indonéziában, Thaiföldön, Törökországban és Üzbegisztánban is van gyára, és saját autószállító tengeri flottával is rendelkeznek. A jelenlegi 4,6 milliós globális eladási célt minél gyorsabban szeretnék megduplázni, és ebből minél több autót külföldön értékesíteni - már csak azért is, mert ezeken jóval nagyobb profitrátájuk van, mint a kínai eladásokon.

Ökölszabályként nagyjából azzal lehet számolni, hogy egy európai autógyár durván 250 ezer évi eladott jármű felett tud rentábilis lenni - ez alapján, ha bejön 2 millió új kínai autó az európai piacra, akkor nagyjából nyolc korábbi itteni gyár feleslegessé válhat - mondja Piontek. Bezárni azonban roppant nehéz és költséges is, különösen az erős munkavállalói érdekvédelemmel rendelkező nyugat-európai gyártóknál - nem véletlen, hogy végül a Volkswagen is visszakozott a németországi üzembezárási terveitől, cserébe a szakszervezet elfogadta a kapacitáscsökkentési terveket. Kérdés, hogy ezek a kompromisszumok meddig működhetnek, ha nem lesz trendfordulat az európai gyártók eladásaiban.