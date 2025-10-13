Pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Két hete pénteken délután 2 körül érkezett egy közlemény a Mészáros Csoporttól arról, hogy Várkonyi Andrea Bodrogkeresztúr díszpolgára lett. A díszpolgári cím átadásáról készült beszámolók szerint Várkonyit férje, Mészáros Lőrinc is elkísérte Bodrogkeresztúrra.

Mint a 444 kiderítette, pont aznap fordult egyet arra az OE-XWY lajstromjelű magánhelikopter is, amit Mészáros Lőrinc többször használt.